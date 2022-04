Camisa do gol 'Mano de Dios' de Maradona será leiloada

A camisa usada por Diego Maradona quando marcou seus dois gols contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, incluindo o famoso gol da "mano de Dios" (mão de Deus), será leiloada este mês, anunciou nesta quarta-feira a casa de leilões Sotheby's.

Azul e com o número 10 estampado nas costas, a camisa teve um único dono nestes 35 anos: o meio-campista inglês Steve Hodge, que trocou a sua com Maradona ao final da partida.

O jogo, vencido pela Argentina por 2 a 1, é lembrado como um dos mais controversos da história das Copas, sobretudo pelo primeiro gol de Maradona, que em lance pelo alto dentro da área subiu junto com o goleiro inglês Peter Shilton e empurrou a bola para as redes com a mão.

Depois da vitória argentina, o craque alimentou a polêmica ao reconhecer que o gol "foi com a cabeça de Maradona e a mão de Deus".

Em comunicado à AFP, a Sotheby's informou que a camisa ficará em exibição em Londres até o leilão, que será online e está previsto para acontecer entre 20 de abril e 4 de maio.

O lance inicial é de US$ 5,2 milhões (R$ 24,4 milhões, na cotação atual), abaixo do valor recorde arrecadado em camisas de atletas, que pertence a uma peça da lenda do beisebol Babe Ruth, de quando jogava no New York Yankees (US$ 5,64 milhões).

