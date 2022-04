Burnley vence Everton e embola luta contra rebaixamento no Inglês

O Burnley venceu em casa o Everton por 3 a 2 nesta quarta-feira, em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, e embolou a luta contra o rebaixamento.

Aos 12 minutos de jogo, o Irlandês Nathan Collins abriu o placar para os donos da casa, mas o Everton virou ainda no primeiro tempo com dois gols do brasileiro Richarlison de pênalti (aos 18 e aos 41).

Na segunda etapa, o Burnley chegou à vitória com gols de Jay Rodríguez, aos 12, e Maxwel Cornet, aos 40.

Com o resultado, o Burnley subiu para a 18ª colocação na tabela com 24 pontos, um a menos que o Everton, em 17º.

O duelo entre Burnley e Everton deveria ter sido disputado no dia 26 de dezembro do ano passado, no tradicional 'Boxing Day', mas teve que ser adiado por conta de casos de covid-19 no time de Liverpool.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês

- Quarta-feira:

Burnley - Everton 3 - 2

Gols:

Burnley: Collins (12), Rodríguez (57), Cornet (85)

Everton: Richarlison (18 de pênalti, 41 de pênalti)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 73 30 23 4 3 70 18 52

2. Liverpool 72 30 22 6 2 77 20 57

3. Chelsea 59 29 17 8 4 58 23 35

4. Tottenham 54 30 17 3 10 52 37 15

5. Arsenal 54 29 17 3 9 44 34 10

6. West Ham 51 31 15 6 10 51 40 11

7. Manchester United 51 30 14 9 7 49 41 8

8. Wolverhampton 49 31 15 4 12 33 27 6

9. Crystal Palace 37 30 8 13 9 42 38 4

10. Leicester 37 28 10 7 11 43 47 -4

11. Aston Villa 36 30 11 3 16 42 42 0

12. Southampton 36 30 8 12 10 37 46 -9

13. Brighton 34 30 7 13 10 26 36 -10

14. Brentford 33 31 9 6 16 37 48 -11

15. Newcastle 31 30 7 10 13 33 54 -21

16. Leeds 30 31 7 9 15 35 68 -33

17. Everton 25 29 7 4 18 32 52 -20

18. Burnley 24 29 4 12 13 25 42 -17

19. Watford 22 30 6 4 20 29 57 -28

20. Norwich City 18 30 4 6 20 18 63 -45

