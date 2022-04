Assembleia Geral da ON votará na quinta suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos

A Assembleia Geral da ONU votará na quinta-feira (7), a partir das 14H00 GMT (11H00 de Brasília), um pedido de países ocidentais para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos do organismo, em resposta à invasão da Ucrânia, informou a presidência do organismo.

A votação está confirmada para quinta-feira às 10H00 locais, afirmou a porta-voz da presidência, Paulina Kubiak.

Para a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, que tem sede em Genebra, é necessária a maioria de dois terços dos países que votarão a favor e contra na sessão, para a qual são convidados os 193 Estados membros da Assembleia Geral. As abstenções não contam.

