Após bombardeios, zoológico na Ucrânia pode ter que sacrificar ursos, tigres e leões

O proprietário do Feldman Ecopark lamenta atitude e revela situação do ecoparque após bombardeios constantes

O dono de um zoológico em Kharkiv, na Ucrânia, anunciou nesta terça-feira, 05, que terá que sacrificar seus predadores após uma série de bombardeios causados pela guerra contra a Rússia que acontece a mais de um mês. O conflito gerou danos irreversíveis à estrutura do local em que os animais estão, deixando sem condições de funcionamento.

Em publicação feita no perfil oficial do Feldman Ecopark no Instagram, o proprietário do local, Oleksandr Feldman, relatou que mesmo resgatando e transferindo alguns animais, predadores maiores como ursos, tigres e leões terão que ser sacrificados. Eles estão assustados por conta do barulho das bombas e há chances de fugirem para Kharkov e aldeias próximas, podendo ocasionar em ataques a humanos.

“Não podemos permitir isso. Hoje não há solução para o problema. Nossos especialistas estão agora considerando a possibilidade de equipá-los - pelo menos para alguns - com moradia temporária. Caso contrário, a única opção que nos resta é colocar os predadores para dormir. É inimaginavelmente doloroso falar sobre isso, mas a principal prioridade agora é a vida das pessoas”, escreveu Oleksandr na legenda da publicação.

Além disso, o empresário relata que o Feldman Ecopark não existe mais e que basta apenas mais um ataque ao local para que as gaiolas, onde esses grandes predadores estão alocados, venham abaixo. Ele também apela em busca de ajuda para que possa evacuar urgentemente outros animais sobreviventes que ainda permanecem no território do zoológico.

Essa não é a primeira situação triste envolvendo os animais do ecoparque. Também em uma publicação feita no Instagram do zoológico, a morte de um funcionário, causada por um ataque enquanto os alimentava, foi informada no dia 13 de março. Na ocasião, foi informado que os bichos estavam passando por um grande trauma e estresse - em decorrência dos ataques locais - e por isso o homem foi atacado.

“Lamentamos informar que hoje um funcionário do Feldman Ecopark morreu enquanto alimentava animais. Para Sergei Ivanov, o amor pelos animais e a responsabilidade para com eles sempre não foram palavras vazias. Graças a pessoas como Sergey, nossos animais sobreviveram nessas condições terríveis, ele foi um dos que mostraram plenamente sua humanidade. É doloroso e amargo perder pessoas tão maravilhosas”, lamentou à época.

Inaugurado em 1895, o Feldman Ecopark é a mas antiga instituição do gênero na Ucrânia e atualmente contabiliza mais de 4.000 animais. No Instagram, o zoológico possui mais de 1 milhão de seguidores e compartilha a rotina dos bichos em publicações na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Фельдман Экопарк (@feldman_ecopark)

