Wall Street fecha em baixa afetada pelo Fed

Wall Street fechou no vermelho nesta terça-feira, pressionada pelas empresas de tecnologia, em um mercado que reagiu aos comentários da candidata a vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Lael Brainard, sobre o combate à inflação.

O Dow Jones perdeu 0,80%, a 34.641,18 pontos, e o Nasdaq, 2,26%, a 14.204,17 unidades. O S&P 500 caiu 1,26%, a 4.525,12 pontos.

"O mercado sabia que os membros do Fed pretendiam aumentar a taxa, mas o que o mercado não sabia é que pensavam em começar a reduzir seus títulos já na próxima reunião", em maio, explicou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mercado aprofundou suas perdas após as declarações de Lael Brainard, e os rendimentos dos títulos aumentaram. As taxas dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram a 2,54%, máxima em três anos, e o dólar se fortaleceu.

"Não podemos mais dizer que não assistimos a um ajuste monetário severo", disse Gregori Volokhine.

Entre os papéis do dia, o Twitter voltou a subir, ganhando 2,02%, a US$ 50,98, após uma alta de mais de 27% na véspera. Mas outras gigantes da tecnologia sofreram.

vmt/jul/er/mr/dga/lb

Tags