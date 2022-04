Unicef aponta mais de 500 crianças mortas ou feridas no Iraque por minas em cinco anos

Pelo menos 519 crianças iraquianas foram mortas ou feridas por minas ou munições não detonadas nos últimos cinco anos, um flagelo herdado dos múltiplos conflitos que devastam o Iraque há quatro décadas, disse o Unicef.

"Mais de 80% das crianças afetadas são meninos", afirma o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em um comunicado divulgado na segunda-feira à noite.

Isso acontece porque "os acidentes ocorrem em meio ao trabalho infantil, como a pecuária ou em coleta de ferro-velho", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Minas e restos de explosivos de guerra estão presentes especialmente nas fronteiras com o Irã, Kuwait e a Arábia Saudita. O Iraque esteve envolvido em conflitos armados, seja na guerra com Teerã (1980-1988), na primeira guerra do Golfo após a invasão do Kuwait em 1990 ou, mais recentemente, com os combates entre o grupo Estado Islâmico (EI) e o exército iraquiano, apoiado por uma coalizão internacional.

"O Iraque é considerado um dos países mais poluídos do mundo por artefatos explosivos", lembrou recentemente um relatório da ONG Handicap International, que falava de "3.225 km2 de terras" onde havia explosivos.

gde/bfi/es/mb/aa

Tags