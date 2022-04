UE vai propor banir importações de carvão da Rússia

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), vai propor uma série de novas sanções à Rússia, em reação a evidências de matança de civis por forças russas na Ucrânia, segundo fontes diplomáticas. As propostas incluem banir as importações de carvão da Rússia, limitar as compras de potássio russo e proibir exportações de máquinas e equipamento elétrico e de transporte no valor de 10 bilhões de euros, disseram as fontes. A comissão também quer bloquear o acesso rodoviário e marítimo da Rússia à UE e punir mais oligarcas russos e seus familiares, acrescentaram as fontes. As propostas vão exigir aprovação dos 27 países que integram a UE. Fonte: Dow Jones Newswires.

