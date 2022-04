TAS informa que Rússia retirou recurso contra Fifa por exclusão da Copa

A Federação Russa de Futebol (RFS) retirou no dia 30 de março seu recurso contra a decisão da Fifa de excluir sua seleção das competições internacionais, aceitando ficar fora da Copa do Mundo de 2022, anunciou nesta terça-feira o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

"O processo será encerrado em breve", explicou o TAS em um comunicado, depois que o futebol russo teve uma primeira derrota no tribunal em 18 de março, quando as punições da Fifa foram mantidas até que uma decisão final sobre o caso fosse tomada.

A seleção russa, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2018, não pôde, portanto, participar da repescagem das Eliminatórias Europeias em março, deixando caminho livre para a Polônia, que na fase seguinte confirmou sua vaga no Mundial do Catar ao derrotar a Suécia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, a RFS manteve seu processo contra a Uefa, que suspendeu clubes e seleções russos das competições europeias, quando sua equipe feminina esperava participar da Eurocopa deste ano, que será disputada em julho na Inglaterra.

"Nenhum calendário foi estabelecido para o processo por enquanto", informou o TAS.

O tribunal recebeu uma enxurrada de processos contra as sanções aplicadas às equipes russas após a invasão à Ucrânia.

Segundo o TAS, as federações de patinação, biatlo, remo, rugby e ginástica apelaram contra a exclusão da Rússia das competições internacionais de suas modalidades.

cfe/psr/iga/cb

Tags