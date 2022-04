Sem Artur, Bragantino estreia na Libertadores contra o Nacional do Uruguai

Sem sua referência de ataque, Artur, o Red Bull Bragantino apresentará suas credenciais de vice-campeão da Copa Sul-Americana contra o Nacional do Uruguai em sua estreia na Libertadores nesta quarta-feira, às 19h, em Bragança Paulista.

Após a grande campanha na Sul-Americana no ano passado, o 'Massa Bruta' sonha em ser protagonista da principal competição da América em sua primeira participação na história.

O Bragantino aterriza na Libertadores logo contra um dos times mais tradicionais do continente, o tricampeão Nacional de Montevidéu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o Grupo C ainda tem os argentinos Estudiantes de La Plata (tetracampeão) e Vélez Sarsfield (campeão em 1994 sobre o São Paulo).

"Temos um grupo pesado, de muita tradição, mas acreditamos que podemos fazer um bom trabalho e nos classificar", disse o técnico do Bragantino, Maurício Barbieri, que dirigiu o Flamengo na Libertadores de 2018.

Nos últimos anos, 'Massa Bruta' tem dado mostras de um crescimento vertiginoso.

Em sua terceira temporada seguida na Série A do Campeonato Brasileiro, o time já conseguiu uma vaga na Libertadores. No entanto, terá que fazer sua estreia no torneio sem o seu principal jogador, Artur.

Com uma lesão na coxa esquerda, o atacante de 24 anos, convocado pelo técnico Tite para alguns jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, deverá dar lugar ao jovem Helinho.

Já o Nacional é apenas o oitavo colocado do Campeonato Uruguaio e vem de vitória sobre o Plaza Colonia por 1 a 0, resultado que quebrou uma sequência de quatro jogos sem ganhar no torneio (três empates e uma derrota).

"Vínhamos de resultados negativos e essa vitória é sobretudo para os torcedores que nos apoiaram num momento em que a posição na tabela não é a melhor", disse o treinador da equipe, Pablo Repetto.

Prováveis escalações:

Red Bull Bragantino: Cleiton - Aderlan, Léo Ortiz, Léo Realpe, Luan Cândido - Helinho, Eric Ramires, Jadsom, Bruno - Ytalo, Hyoran. Técnico: Maurício Barbieri.

Nacional: Sergio Rochet - José Rodríguez, Mathias Laborda, Léo Coelho, Camilo Cándido - Joaquín Trasante, Felipe Carballo - Diego Zabala, Álex Castro, Manuel Monzeglio - Franco Fagúndez. Técnico: Pablo Repetto.

Árbitro: Kevin Ortega (PER).

raa/app/ma/cb

Tags