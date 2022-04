Real Madrid quer revanche contra o Chelsea na Champions

O Real Madrid visita nesta quarta-feira o Chelsea pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa em confronto no qual quer revanche pela eliminação para os ingleses nas semifinais na temporada passada.

O time espanhol empatou em 1 a 1 na ida em casa e foi derrotado por 2 a 0 em Stamford Bridge belos 'Blues', que foram à final e se sagraram campeões contra o Manchester City.

"Será especial. No ano passado perdemos nas semifinais e espero que este ano tenhamos uma vitória", disse o goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois.

O Chelsea não vive o seu melhor momento na temporada, afetado pelas tensões extracampo derivadas da invasão do exército russo à Ucrânia.

Com o clube colocado à venda pelo oligarca russo Roman Abramovich, após as sanções por conta da guerra, o time tenta esquecer dos problemas para focar apenas no futebol.

"O que nós jogadores podemos fazer é se dedicar ao máximo nos treinos e, desde que a venda do clube foi anunciada, conseguimos grandes resultados", afirmou o capitão dos 'Blues', César Azpilicueta.

"Vivemos um momento de incertezas, mas isso serviu para ficarmos mais unidos", acrescentou Azpilicueta.

Terceiro colocado no Campeonato Inglês, a 13 pontos do vice-líder Liverpool, o Chelsea recebe o Real Madrid após sua inesperada derrota para o Brentford por 4 a 1 em casa.

O jogo contra o time espanhol é a chance para esquecer este tropeço, que não mancha a boa campanha dos 'Blues' na competição europeia.

Nas oitavas da Champions, os ingleses passaram fácil pelo Lille da França com duas vitórias e 4 a 1 no placar agregado, o que serve de advertência para o Real Madrid, que chegou às quartas após eliminar o Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e cia.

Depois de perder por 1 a 0 na capital francesa, o time merengue conseguiu a virada no Santiago Bernabéu vencendo por 3 a 1.

A vitória é uma injeção de ânimo para o complicado duelo em Stamford Bridge, que também poderá ajudar o Real Madrid a virar a página depois da goleada sofrida pelo Barcelona por 4 a 0 há duas semanas pelo Campeonato Espanhol.

Com Ferland Mendy e Karim Benzema recuperados de lesões, o time espanhol vai a Londres com todos os seus principais jogadores à disposição, mas ainda não sabe se poderá ter no banco o técnico Carlo Ancelotti, que testou positivo para Covid-19 e terá que passar por mais testes para poder confirmar presença no jogo de amanhã.

