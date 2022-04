Putin quer 'vigiar' as exportações russas de alimentos a países 'hostis'

O presidente Vladimir Putin anunciou, nesta terça-feira (5), que a Rússia se propõe a "vigiar" suas exportações de produtos alimentares para países hostis", em plena escalada de sanções pelas operaçeos militares russas na Ucrânia.

"Em um contexto de escassez mundial de alimentos, este ano deveremos ser prudentes com as entregas ao exterior e vigiar com cuidado essas exportações a países que são claramente hostis conosco", disse Putin em uma reunião transmitida por televisão.

Putin afirmou que a produção alimentar atende "plenamente" as necessidades do país e destacou o "potencial" agrícola russo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também pediu a definição de "objetivos claros" para encontrar produtos substitutos após a suspensão de muitas importações na Rússia devido a sanções.

Em termos de agricultura e alimentação, muitos países estão sofrendo as consequências do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dois países-chave no fornecimento de alimentos básicos no mundo, especialmente cereais e óleo de girassol.

bur/del/lth/js/eg/mb/aa

Tags