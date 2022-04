Prefeita diz que Bogotá está 'sob ameaça terrorista' devido a campanha eleitoral

A prefeita de Bogotá, Claudia López, disse nesta terça-feira (5) que a capital colombiana está "sob ameaça criminosa e terrorista" por causa do ambiente "tenso" da campanha para as eleições presidenciais de 29 de maio.

A governante emitiu o alerta ao justificar as medidas de segurança adotadas após os dois ataques com explosivos no mês passado - que mataram duas crianças e deixaram vários feridos - e antes do protesto dos motociclistas devido às restrições à sua circulação.

"Nossa cidade e nossas famílias estão sob ameaça criminosa e terrorista devido à disputa eleitoral muito tensa e polarizadora que vivemos", declarou López em um vídeo postado em suas redes sociais.

Ainda mais enfática, afirmou que os relatórios de inteligência alertam que "as organizações terroristas de todos os tipos têm Bogotá (...) como seu principal objetivo".

López alertou para o risco que supostamente paira sobre a capital de oito milhões de habitantes, como resultado da rejeição dos motociclistas à sua decisão de limitar a mobilidade noturna com acompanhante de quinta a sábado.

A prefeitura também impôs que os motoristas tenham o número da placa em seus capacetes e roupas, devido ao uso desses veículos para roubos e homicídios. "Os assassinos não fogem de skate ou bicicleta, eles fogem de moto", disse López.

Em 28 de março, a prefeita e o governo anunciaram um pacote de resoluções para fortalecer a segurança no caminho para as eleições presidenciais, incluindo o aumento da força policial com 1.000 soldados, dois dias após o ataque a um posto de comando no sul da cidade.

Nessa ação, duas crianças morreram e outros 39 civis ficaram feridos. Dias antes, em 5 de março, outro posto policial havia sido atacado na mesma área de Ciudad Bolívar, um conjunto de bairros pobres, sem deixar vítimas.

As autoridades atribuíram a ofensiva aos dissidentes que se afastaram do acordo de paz que levou ao desarmamento, em 2017, da já extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Apesar do pacto ter reduzido significativamente a intensidade do conflito armado, vários grupos permaneceram ativos, se financiando principalmente do narcotráfico e travando uma disputa territorial em várias partes do país pelo controle de cultivos de drogas e rotas de saída de cocaína.

Com o aumento da violência como plano de fundo, os colombianos vão às urnas para eleger o sucessor do conservador Iván Duque. As pesquisas apontam o senador de esquerda e ex-guerrilheiro Gustavo Petro como favorito.

