Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa da situação da Ucrânia em 5 de abril às 04h (Bras.). (135 x 117 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2/ Mapa da Ucrânia com os corredores de evacuação de civis em 5 de abril. (135 x 146 mm) - Atualização disponível

3/ Comparação de duas imagens, de 19 de março e de 2 de abril, com corpos em uma rua de Bucha, Ucrânia. (180 x 83 mm) - Acompanha Fact-Checking - Disponível

4/ Principais elementos do Direito Internacional Humanitário sobre o direito em períodos da guerra. (89 x 106 mm) - Reenvio disponível

* França-eleição-presidencial-política:

1/ Calendário da eleição presidencial na França. (90 x 68 mm) - Reenvio disponível

2/ Os presidentes da França desde 1959 durante a V República. (180 x 95 mm) - Reenvio disponível

3/ Compilação das pesquisas de intenção de voto para os candidatos com 10% ou mais de intenção para a eleição presidencial francesa. (135 x 75 mm) - Atualização disponível

4/ Candidatos à presidência francesa para eleição de abril. (180 x 162 mm) - Reenvio disponível

5/ Perfil do presidente da República da França, Emmanuel Macron, candidato a reeleição. (45 x 103 mm) - Reenvio disponível

6/ Perfil do candidato à presidencia Jean-Luc Mélenchon. (45 x 120 mm) - Reenvio disponível

7/ Perfil da candidata à presidência da França Marine Le Pen. (45 x 116 mm) - Disponível

8/ Perfil do candidato à presidência Éric Zemmour. (45 x 116 mm) - Reenvio disponível

9/ Perfil da candidata presidencial Valérie Pécresse. (45 x 116 mm) - Reenvio disponível

10/ Mapa que mostra as comunas francesas com mais de 20% de abstenção na primeira volta das eleições presidenciais de 2002 a 2017. (180 x 224 mm) - Reenvio disponível

11/ Mapas que mostram os resultados dos principais candidatos na eleição presidencial de 2017 pela comuna francesa. (180 x 210 mm) - Reenvio disponível

12/ Evolução do voto do Partido Socialista francês no primeiro turno das eleições presidenciais de 2002 a 2017 por comuna. (180 x 234 mm) - Reenvio disponível

13/ Evolução do voto nas eleições presidenciais de 2002 a 2017 pela comuna francesa. (180 x 234 mm) - Reenvio disponível

14/ Evolução do voto da Frente Nacional (Reunião Nacional) no primeiro turno das eleições presidenciais de 2002 a 2017 pela comuna francesa. (180 x 234 mm) - Atualização disponível

* CNorte-CSul-militar-diplomacia-nuclear: o arsenal de mísseis da Coreia do Norte. (135 x 127 mm) - Reenvio disponível

* Peru-manifestações-política: mapa com localização de Lima, capital do Peru, onde o governo impôs toque de recolher diurno para conter os protestos. (45 x 55 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Ucrânia-Rússia-conflito-gás-energia:

1/ Importações de gás russo da UE por país em 2020. (135x148 mm) - Disponível

2/ Porcentagem do total das importações de gás natural russo em 2020 por país da União Europeia. (135x102 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags