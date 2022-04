Paredes deve desfalcar PSG pelo resto da temporada para tratar pubalgia

O volante argentino Leandro Paredes, do Paris Saint-Germain, deve desfalcar o time francês pelo resto da temporada para tratar uma pubalgia, informou nesta terça-feira o entorno do jogador.

Paredes "sofre uma pubalgia que se arrasta há algum tempo, a decisão sobre operá-la ou não ainda não foi tomada", indicou a mesma fonte.

O jogador saiu lesionado antes do intervalo na vitória do PSG sobre o Loriente por 5 a 1 no último domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Francês.

Chegado ao clube em 2019 com contrato até junho de 2023, Paredes tem 15 jogos e um gol marcado pelo time na liga nacional nesta temporada.

