Goleiro chileno Claudio Bravo renova com o Betis até 2023

O goleiro chileno Claudio Bravo, que completará 39 anos no próximo dia 13, renovou seu contrato com o Betis por mais uma temporada, até 2023, anunciou nesta terça-feira o clube espanhol.

"O Real Betis e Claudio Bravo chegaram a um acordo para a renovação do contrato do jogador. Desta maneira, ele continua vinculado à entidade até 2023", informou o clube em comunicado publicado em seu site.

Bravo, que chegou ao Betis em 2020, tem 39 jogos oficiais pela equipe, dirigida por seu compatriota Manuel Pellegrini.

Nesta temporada, o ex-goleiro de Real Sociedad e Barcelona disputou 18 jogos entre todas as competições com o Betis.

"Muita felicidade. O fato de continuar aqui me enche de orgulho, me enche de alegria", afirmou o goleiro em um vídeo para as mídias do clube.

O Betis é o quinto colocado do Campeonato Espanhol e no próximo dia 23 disputará a final da Copa do Rey contra o Valencia.

