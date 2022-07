EUA, Reino Unido e Austrália fortalecem parceria em defesa e avançam em projeto de submarino

Os líderes da parceria entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos EUA (Aukus) - o primeiro-ministro Scott Morrison da Austrália, o primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido e o presidente Joe Biden dos Estados Unidos - divulgaram comunicado nesta terça-feira, 5, em que afirmam que estão satisfeitos com o progresso no programa trilateral para a Austrália estabelecer uma capacidade submarina convencionalmente armada e movida a energia nuclear.

"Estamos totalmente comprometidos em estabelecer uma abordagem robusta para compartilhar tecnologia de propulsão naval com a Austrália que fortaleça o regime global", afirma. "Também nos comprometemos hoje a iniciar uma nova cooperação trilateral em capacidades hipersônicas e contra-hipersônicas e de guerra eletrônica, bem como expandir o compartilhamento de informações e aprofundar a cooperação em inovação de defesa", completa.

Com relação à guerra na Ucrânia, os líderes reafirmaram o compromisso inabalável com um sistema internacional que respeite os direitos humanos, o estado de direito e a resolução pacífica de disputas livre de coerção.

