Em busca do bi, Atlético-MG estreia na Libertadores contra o Tolima na Colômbia

Liderado pelo atacante Hulk e pelo meia argentino 'Nacho' Fernández, o Atlético Mineiro iniciará sua caminhada pelo bi da Libertadores contra o Tolima nesta quarta-feira às 22h em Ibagué, na Colômbia.

O time mineiro, que no ano passado eliminou os gigantes argentinos Boca Juniors e River Plate e caiu na semifinal para o campeão Palmeiras, volta à competição continental reforçado pelo veterano zagueiro uruguaio Diego Godín.

Outra novidade é o técnico argentino Antonio Mohamed, que assumiu o comando do time depois da saída de Cuca, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro em 2021, e este ano já conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro pelo 'Galo'.

Além de Hulk e 'Nacho', o Atlético conta com o lateral-esquerdo da Seleção brasileira Guilherme Arana, o venezuelano Jefferson Savarino e o atacante Keno para repetir o feito de 2013, quando foi campeão da Libertadores com o astro Ronaldinho Gaúcho.

O Tolima, por sua vez, chega à principal competição do continente depois de conquistar o Torneio Apertura 2021 e do vice-campeonato no Clausura da Colômbia.

Além da sólida base defensiva, o time colombiano trouxe para o setor ofensivo este ano o atacante Michael Rangel (ex-Junior e América de Cali) e o ponta Andrés Ibargüen (ex-Racing da Argentina e América do México).

O outro jogo do Grupo D da Libertadores também será amanhã, às 19h, entre América Mineiro e Independiente del Valle do Equador, em Belo Horizonte.

"São adversários difíceis, temos que entrar como se fosse uma final para passar em primeiro do grupo e ter a vantagem de jogar em casa no jogo de volta nas próximas fases", disse o técnico Mohamed sobre a chave do 'Galo'.

Para a estreia contra o Tolima, o Atlético não poderá contar com o zagueiro Réver e o meia argentino Matíaz Zaracho, lesionados, além do chileno Eduardo Vargas, que se recupera da Covid-19.

Prováveis escalações:

Deportes Tolima: Alexander Domínguez - Juan Camilo Angulo, Julián Quiñones, José Moya, Junior Hernández - Juan David Ríos, Brayan Rovira, Anderson Plata, Daniel Cataño, Andrés Ibargüen - Michael Rangel. Técnico: Hernán Torres.

Atlético Mineiro: Éverson - Mariano, Nathan Silva, Diego Godín, Guilherme Arana - 'Nacho' Fernández, Allan, Jair, Savarino - Keno, Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

jss/vel/ma/cb

