Contra tráfico, comissária da UE pede registro correto de menores da Ucrânia

A comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson, pediu aos países-membros da União Europeia (UE) nesta terça-feira (5) que registrem adequadamente os menores procedentes da Ucrânia, diante do risco de tráfico humano.

"Precisamos saber onde estão os dois milhões de crianças (que fugiram da guerra). Nenhuma criança deve desaparecer", insistiu ela, diante do Parlamento Europeu, reunido em sessão plenária em sua sede, na cidade francesa de Estrasburgo.

"Os Estados-membros devem intensificar estes registros", convocou, ressaltando que muitos pais ucranianos tiveram "a escolha muito, muito difícil" de deixar seus filhos irem embora sem eles, para colocá-los a salvo.

"Esses pais ucranianos contam conosco para garantir a segurança de seus filhos. Cabe a nós mostrar a eles que podem contar com isso", insistiu diante dos deputados, que devem votar na próxima quinta-feira (7) uma resolução sobre o assunto.

Até o momento, cerca de 3.300 menores desacompanhados foram registrados, segundo a comissária.

Diante de uma comissão parlamentar ontem à noite, ela informou, porém, que "o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) estima que o número real seja muito mais elevado" e disse que as autoridades lituanas investigam um possível tráfico de adoção envolvendo 43 crianças.

"Nenhum caso foi confirmado ainda, mas sabemos, por experiência, que o perigo é real", advertiu Ylva Johansson.

De acordo com a comissária, a UE está criando uma plataforma comum de registro. de modo que os 27 membros do bloco possam trocar informações a esse respeito. Além disso, completou, 282 agentes da Frontex - a agência europeia de controle de fronteiras - estão destacados nos limites com a Ucrânia para ajudar a identificar as pessoas vulneráveis.

