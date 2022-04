Congressista dos EUA pede revogação dos vistos de deputados mexicanos por apoio à Rússia

O congressista democrata Vicente Gonzalez enviou uma carta ao governo do presidente Joe Biden para que revogue os vistos de deputados mexicanos que criaram um grupo a favor da Rússia um mês após a invasão da Ucrânia, anunciou nesta terça-feira (5) o próprio político em comunicado.

Gonzalez escreveu ao secretário de Estado, Antony Blinken, e ao secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, pedindo a revogação dos vistos dos deputados mexicanos que formaram o Grupo de Amizade México-Rússia.

O grupo foi promovido por membros do Partido do Trabalho (PT), aliado do partido no poder, o Morena, do presidente Andrés Manuel López Obrador, e conta com o respaldo do embaixador da Rússia no México, Viktor Koronelli.

"Nos últimos dias, e em meio a uma crise internacional perpetrada pela Rússia no Leste Europeu", vários deputados do México "aproveitaram esta ocasião para zombar do mundo livre e apoiar o presidente russo, Vladimir Putin, formando um Comitê de Amizade México-Rússia", escreveu Gonzalez.

"Já é bastante vergonhoso que o México, nosso vizinho mais próximo ao sul, tenha optado por não se unir à comunidade internacional de democracias. Ao invés disso, se negou a enviar ajuda à Ucrânia ou impor sanções contra a Rússia", completou.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartou aplicar sanções econômicas contra a Rússia, porque seu governo quer "manter boas relações com todos os governos do mundo".

De acordo com a Câmara dos Deputados mexicana, o grupo de amizade entre dois países busca "fomentar a cooperação e o intercâmbio de informação entre legisladores para atender as necessidades compartilhadas por ambas as nações".

