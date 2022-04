Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A Wemade anuncia o novo conteúdo "Expedition" (Expedição), o sistema Hydra Payment e o "Altar of Darkness" (Altar da escuridão), que serão incluídos em 19 de abril.

Wemade anuncia grandes atualização no MIR4, incluindo o novo conteúdo de "Expedição", o sistema Hydra Payment system e o "Altar das Trevas'. Com a Expedição, os jogadores podem juntar forças expedicionárias para invadir servidores vizinhos e atacar seus chefes de campo em busca de recompensas ou ajudar seu servidor nativo a se defender contra expedicionários que se aproximam. (Gráfico: Business Wire)

O MIR4 tem um novo conteúdo cross-server chamado "Expedition". Com o Expedition, os jogadores podem juntar forças expedicionárias para invadir servidores vizinhos e atacar seus chefes de campo em busca de recompensas ou ajudar seu servidor nativo a se defender contra expedicionários que se aproximam. Os jogadores poderão se envolver na luta contra outros servidores por até 4 horas durante o intervalo da expedição. Os expedicionários só poderão se mover para áreas limitadas ao invadir um servidor e devem atender a determinados critérios, além de ter um "bilhete de participação na expedição" para participar. Quando os expedicionários tiverem esgotado toda a sua saúde ou o tempo alocado para a expedição chegar ao fim, eles serão automaticamente movidos de volta para o servidor nativo.

Junto com a Expedição, o portal para o 7.º andar da Praça Mágica e o Pico Secreto foram abertos. Jogadores corajosos que estão dispostos a aceitar o desafio de lutar contra monstros ferozes de alto nível podem se aventurar para colher as recompensas ou sucumbir.

Em 19 de abril, o jogo passará a contar com outro novo recurso, o "Altar of Darkness". Um altar aparecerá nos vales de cada servidor durante a Expedição, entre 21h e 22h. Os jogadores que atacarem e destruírem o Altar of Darkness em outros servidores não apenas obterão recompensas abundantes, mas também reduzirão o potencial de extração de Darksteel daquele vale, o que pode afetar fortemente o rendimento que os jogadores nesse servidor podem receber.

Também a partir da atualização de hoje, um novo sistema de pagamento chamado "Hydra Payment" foi introduzido. Isso utiliza a hydra como meio de pagamento de pacotes na loja do jogo na versão para PC. Os jogadores agora podem escolher entre várias opções de pagamento ao comprar produtos no MIR4. No caso de compra com o novo Hydra Payment, o preço mudará uma vez por dia, dependendo do sistema Oracle, que é criado pelo algoritmo Trinity. Isso permitirá que o ecossistema MIR4 mantenha seu equilíbrio entre jogadores, ganhadores e detentores, possibilitando que todos desfrutem de uma economia de jogo expandida.

Visite MIR4 Global para encontrar mais informações sobre essas atualizações empolgantes e novos desafios.

