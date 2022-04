Comunicado do Business Wire :Webbing

Webbing, provedora mundial de conectividade MVNO (Mobile Virtual Network Operator) para mobilidade corporativa e IoT, anunciou hoje a disponibilidade imediata da WebbingCTRL, uma solução de conectividade mundial, rápida e simples. A WebbingCTRL é o único SIM no mundo que pode se tornar de modo fácil e remoto o SIM de qualquer operadora sem fio, ao eliminar o bloqueio da provedora de rede e fornecer controle completo sobre a conectividade com provisionamento sem toque.

A conectividade de IoT pode exigir custos e tempo substanciais para orquestrar a implementação de provedoras de rede. Além disto, os casos de uso de IoT estão em rápida transformação, assim, as organizações precisam de um modo de tomar decisões à prova de futuro hoje para lidar com os desafios de conectividade no horizonte. Usando a plataforma WebbingCTRL, as organizações podem adicionar, remover e trocar facilmente a operadora por qualquer número de implementações corporativas ou de IoT para outra operadora sem fio de sua escolha com a qual tenham uma assinatura eSIM. Não há necessidade de integração da operadora.

O ambiente de IoT vem se acelerando e as soluções de conectividade precisam se adaptar às implementações em rápida evolução agora e no futuro. A WebbingCTRL eSIM oferece total flexibilidade para garantir que os dispositivos tenham conectividade confiável, em qualquer local do mundo. A capacidade de provisionar dispositivos remotamente sem integração ou cooperação extra de operadoras também reduz muito os ciclos de implementação demorados, podendo ter um grande impacto na capacidade de escalonamento.

A solução WebbingCTRL eSIM é independente do dispositivo e vem em qualquer fator de forma. Como resultado, as empresas podem obter controle total sobre a conectividade para uma ampla variedade de casos de uso, incluindo:

-- Conectividade móvel para funcionários corporativos: Permite que as organizações forneçam conectividade perfeita a funcionários à medida que cruzam fronteiras nacionais e entram em áreas onde uma operadora pode ter melhor cobertura do que outra.

-- Transporte e logística: Permite que os dispositivos de rastreamento com IoT mudem automaticamente de uma rede privada em um armazenador para uma rede pública quando em trânsito.

-- IoT de missão crítica: Previne a interrupção das operações que dependem da conectividade quando a cobertura de uma operadora estiver inativa ao mudar automaticamente para outra.

-- Setor automotivo: Os veículos conectados precisam de conectividade constante e nem sempre podem usar uma operadora de roaming devido às regulamentações regionais de conectividade. A WebbingCTRL pode mudar automaticamente de operadora à medida que os veículos passam a novas áreas de cobertura ou por fronteiras nacionais.

"Com a WebbingCTRL, as empresas podem finalmente assumir o controle total de sua conectividade para garantir a continuidade dos negócios, aproveitar melhores preços e cobertura bem como evitar ter que tocar fisicamente centenas, até milhares de dispositivos para mudar de operadora", disse Noam Lando, cofundador e diretor executivo da Webb. "As empresas podem controlar com segurança a conectividade de todos os seus dispositivos, com a confiança de se conectar em qualquer local do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, agora e no futuro."

Como a WebbbingCTRL funciona independentemente da infraestrutura SM-DP e SM-SR, a mudança de operadora ocorre quase imediatamente e o eSIM agirá como se o cartão SIM tivesse sido fisicamente alterado para a nova operadora. Com a WebbbingCTRL não se limitando a redes públicas, mas também podendo ser utilizada para gerenciar a conectividade a redes privadas.

Além disto, as empresas podem configurar regras comerciais que irão mudar automaticamente a operadora sob condições específicas, como localização, país, perda de conectividade ou mesmo após um determinado período de tempo.

Para mais informação sobre a WebbbingCTRL e formas de otimizar sua implementação de IoT, entre em contato com [email protected]

Sobre a Webbing

A Webbbing é uma MVNO de dados global que oferece serviços inovadores a nível empresarial, conectividade mundial e IoT. Nossa rede segura de mais de 600 operadoras móveis em mais de 200 países garante conectividade de dados superior entre empresas, pessoas e coisas onde quer que o dispositivo esteja localizado.

Desde nossa fundação em 2010, desenvolvemos a revolucionária tecnologia SIM, poderosas plataformas de gerenciamento e uma rede internacional robusta que revoluciona seus dados e os torna relevantes e acionáveis. Nossas soluções de ponta oferecem um meio simplificado, centralizado e escalável de implementação e gerenciamento da frota mundial de dispositivos das organizações. Nossos especialistas auxiliam em todas as etapas do processo de incorporação do dispositivo a fim de garantir que você esteja configurado para atender às necessidades de conectividade de sua organização. Para mais informação acesse https://www.webbingsolutions.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005436/pt/

Contato

Anjel Sadiky Gerente de Marketing E-mail: [email protected] www.webbingsolutions.com

