Comunicado do Business Wire :Saladax Biomedical, Inc.

A Saladax Biomedical, Inc. (Saladax) sente o prazer de anunciar que adquiriu um portfólio de patentes para testes de medicamentos antipsicóticos da Janssen Pharmaceutica NV. Este portfólio de propriedade intelectual (PI) inclui 17 famílias de patentes e resultou em 33 patentes nos EUA e 296 patentes em países fora os EUA. Esta PI, junto com a atual PI da Saladax, abrange os principais medicamentos antipsicóticos prescritos em todo o mundo e coloca a Saladax em uma posição privilegiada no campo de testes de medicamentos antipsicóticos.

Com este portfólio de PI, a Saladax desenvolveu testes para analisadores químicos comumente encontrados em hospitais e um instrumento de ponto de atendimento que pode ser utilizado onde o teste centralizado não é possível. Estes testes atendem a uma necessidade clínica significativa não atendida de pacientes com doença mental grave (SMI), fornecendo resultados rápidos e acionáveis aos profissionais de saúde (HCP). Diretrizes clínicas internacionais e dos EUA foram recentemente estabelecidas recomendando testes de medicamentos antipsicóticas. A disponibilidade destas ferramentas aumentará muito a capacidade dos profissionais de saúde de gerir melhor seus pacientes em tempo real.

A SMI é um problema de saúde pública significativo. O impacto econômico estimado da SMI em todo o mundo é de mais de US$ 2,5 trilhões a cada ano, com o número de pessoas afetadas pela SMI em rápido crescimento. Nos EUA, os dados atuais mostram que mais de 13 milhões de adultos nos EUA sofreram de SMI no ano passado. Isto é mais de 3% da população adulta.1

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Saladax está bem posicionada como a empresa líder em diagnósticos no campo de testes de medicamentos antipsicóticos com um grupo completo de testes antipsicóticos já no mercado e uma sólida linha de novos produtos.

"Este é um momento muito animador para a Saladax e o campo de monitoramento de medicamentos terapêuticos (TDM)", afirmou Sal Salamone, fundador e diretor executivo da Saladax. "A disponibilidade de testes antipsicóticos é sem dúvida o passo mais significativo no campo de TDM desde o lançamento da plataforma Abbott Diagnostics TDx na década de 1980."

Sobre a Saladax Biomedical, Inc.

Com sede em Bethlehem, PA, a Saladax Biomedical, Inc. é uma empresa privada que desenvolve, fabrica e comercializa ensaios que fornecem níveis terapêuticos rápidos de medicamentos essenciais e que salvam vidas, prescritos por psiquiatras e oncologistas. Desde 2007, a tecnologia proprietária da Saladax vem sendo utilizada em laboratórios clínicos ou locais de atendimento para ajudar médicos a monitorar e otimizar o atendimento a pacientes. Além disto, a empresa coopera com as principais empresas farmacêuticas para desenvolver testes para ensaios clínicos e diagnósticos complementares. Para mais informação, acesse MyCareTests.com.

-- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2020). Key substance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2019 National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. PEP20-07-01-001, NSDUH Series H-55). Rockville, MD: Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

-- Bessonova L, Ogden K, The Economic Burden of Bipolar Disorder in the United States: A Systematic Literature review 2011. doi: 10.2147/CEOR.S259338

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005014/pt/

Contato

Saladax Biomedical, Inc. Salvatore Salamone [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags