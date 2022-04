Comunicado do Business Wire :rf IDEAS, Inc.

A rf IDEAS, importante fabricante de leitores de credenciais para autenticação e acesso lógico, tem a satisfação de anunciar que determinados modelos de suas linhas de leitores de cartão WAVE ID® Plus, WAVE ID® Nano e WAVE ID® Nano OEM são agora compatíveis com o protocolo de comunicação por campo de proximidade (near-field communication, NFC) FIDO2. Essa tecnologia permite a autenticação simples e sem uso de senha para empresas de finanças, assistência à saúde, administração pública, fabricação, educação e outros setores que possuem rígidos requisitos de segurança.

rf IDEAS supports FIDO2 for seamless, passwordless authentication.

O FIDO2 libera as empresas da gestão de senhas e de riscos

O FIDO2 oferece autenticação sem senha e sem fronteiras ao possibilitar o uso de diferentes tipos de credenciais e dados de acesso, dispositivos e plataformas. Esse padrão de mercado em rápido crescimento é compatível com soluções da Microsoft, Google, Apple e todos os principais serviços e navegadores web.

O FIDO2 permite fazer login em dispositivos, sites e aplicativos utilizando dados de acesso sem contato, biometria, dispositivos móveis e chaves de segurança. O protocolo elimina a necessidade de senhas armazenadas de modo centralizado e expostas a violações, além do risco de roubo, phishing e outros ataques direcionados a usuários visando senhas.

A rf IDEAS possibilita o FIDO2 na infraestrutura de segurança de hoje

Com o rf IDEAS® Universal SDK, os leitores WAVE ID® funcionam com praticamente qualquer cartão inteligente atualmente existente para uso por proximidade e sem contato. Esses leitores também são compatíveis opcionalmente com o protocolo para dispositivo com interface de chip de cartão (card chip interface device protocol, CCID), proporcionando funcionalidade plug-and-play com a maioria das plataformas de computação e sistemas operacionais.

Qualquer aplicação de acesso lógico compatível com leitores WAVE ID pode adicionar a capacidade de utilizar chaves de segurança e cartões NFC FIDO2 sem nenhuma interrupção e mantendo total compatibilidade com as soluções anteriores. Ao utilizarem o FIDO2, as empresas podem eliminar facilmente senhas para reforçar suas infraestruturas de segurança com fator único. A autenticação multifator vem se tornando o novo padrão de segurança, e o FIDO2 é ideal para possibilitar acesso simplificado a todos os dispositivos e dados empresariais.

Leitores WAVE ID® com FIDO2: um futuro mais produtivo e seguro que já é realidade

"A rf IDEAS é uma defensora de soluções que dispensem o uso de senhas desde sua criação e oferece autenticação prática com simples aproximação sem que isso signifique comprometer a segurança", afirmou Gourgen Oganessyan, gerente de marketing de produtos da rf IDEAS e representante da empresa na FIDO Alliance. "Com a inclusão da funcionalidade NFC FIDO2 em nossos leitores WAVE ID, os usuários da tecnologia da rf IDEAS podem se beneficiar com o padrão de autenticação sem senha mais sólido e seguro do mercado."

Sobre a rf IDEAS

A rf IDEAS, Inc. é líder em soluções de acesso lógico para os setores de saúde, fabricação, governamental, educacional e empresarial. Os leitores WAVE ID da empresa (anteriormente chamados de pcProx®) contam com a confiança de usuários do mundo todo e o respaldo de sólidas parcerias estabelecidas com importantes fornecedores de gestão de acesso de identidade. Os leitores da rf IDEAS possibilitam soluções inovadoras para acesso único (single sign-on, SSO), impressão segura, monitoramento de presença e autenticação móvel, e são compatíveis com praticamente todas as credenciais do mundo. Saiba mais em www.rfIDEAS.com.

rf IDEAS® e WAVE ID® são marcas registradas da rf IDEAS Inc. Todas as demais marcas comerciais, marcas de serviço e nomes de produtos ou serviços pertencem a seus respectivos titulares.

