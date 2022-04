Comunicado do Business Wire :Imperva

A Imperva, Inc. (@Imperva), líder em segurança digital abrangente, lançou o Imperva Data Security Fabric (DSF) para modernizar e simplificar a governança de dados, a segurança e a gestão de fluxo de trabalho para todos os dados em ambientes multinuvem e híbridos. O Imperva DSF padroniza controles de segurança de dados em ambientes empresariais para proporcionar total visibilidade do que está acontecendo em todos os repositórios e ativos de arquivos, nas próprias instalações e em diferentes nuvens. Sua arquitetura flexível funciona com uma grande variedade de repositórios de dados e garante a implementação de políticas de segurança de modo uniforme em qualquer lugar.

O Imperva DSF integra o Imperva Sonar e um amplo portfólio de produtos e tecnologias líderes de mercado e fundamentais para determinadas operações da Imperva Data Security. Os clientes já estão utilizando recursos do Imperva DSF para proteger dados em centenas de repositórios de dados de importantes provedores de nuvem. Esses recursos proporcionam acesso a milhares de integrações de automação e resposta para simplificar a visibilidade, criar regras específicas para gerenciar riscos relacionados com dados e utilizar um composto de ferramentas de segurança que apoiem essas plataformas.

O Imperva DSF facilita para os clientes a compreensão e a mitigação de riscos relacionados com dados em cada etapa de sua jornada de segurança em dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. De acordo com o Gartner, "até 2024, empresas maiores vão triplicar o volume de dados não estruturados armazenados na forma de arquivo ou objeto nas próprias instalações, na borda ou na nuvem pública em comparação com 2020. Esse enorme crescimento em dados não estruturados requer mais proteção contra ameaças como ransomware1". O Imperva DSF é capaz de descobrir e classificar mais de 350 formatos de arquivo únicos, inclusive os mais amplamente utilizados pela Adobe, Google, Microsoft e muitas outras marcas. O Imperva DSF protege ambientes multinuvem e híbridos de um cliente, e oferece visibilidade por meio de um serviço único capaz de ser executado em qualquer lugar nesse ambiente. O Imperva DSF proporciona uma visão holística que facilita para os clientes a missão de identificar e proteger rapidamente informações sigilosas por todo o seu ambiente protegido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em uma grande variedade de áreas, como conformidade, dados de acesso comprometidos, uso indevido não intencional e ameaças prejudiciais a dados sigilosos, organizações de todos os setores e do mundo inteiro estão pedindo nossa ajuda para proteger seus dados. Elas precisam de controle e automação amplos porém centralizados para terem uma visão mais abrangente da postura de risco, percepções mais rápidas para reduzir tempos de resposta e custos de propriedade menores", declarou Dan Neault, vice-presidente sênior e gerente geral da Imperva Data Security. "O Imperva Data Security Fabric permite que organizações protejam seus dados sigilosos, garantam segurança de dados, conformidade e privacidade, e gerenciem riscos digitais enquanto movem com confiança dados estratégicos para a nuvem."

O Imperva DSF e seus recursos de automação únicos para implementações com e sem agentes simplificam e reduzem custos para que os clientes dimensionem governança e proteção de dados em qualquer lugar. "Depois de passar por uma dolorosa situação com outra solução de monitoramento de atividades de dados, recorremos à Imperva por necessitarmos oferecer algo rapidamente devido a motivos de conformidade. A Imperva nos ofereceu uma solução baseada em agentes mais eficiente em termos de custo e gerenciamento, e com muito menos complexidade. É possível fazer tudo em um único lugar", afirmou Diego Laverde, diretor de segurança de informação do Banco Popular Dominicano. "A empresa nem percebeu que a solução havia sido implementada, pois ela entrou em operação sem apresentar nenhum problema e funcionou como deveria."

Com o Imperva Technology Alliance Program (TAP), o Imperva DSF possui integrações integradas com os principais hiperescaladores (Amazon Web Services?, Microsoft® Azure®, Google Cloud? e outros), fornecedores de bancos de dados (Microsoft®, MongoDB® Atlas, Oracle DBMS, Snowflake? e outros) e gerenciadores de fluxo de trabalho (Atlassian, ServiceNow? e outros) do mundo. O Imperva DSF cria novas oportunidades de inovação junto a desenvolvedores parceiros para proporcionar recursos adicionais a clientes e simplificar sua atividade de orquestração. O Imperva TAP tem a satisfação de receber a Mage? (anteriormente, a Mentis), uma alternativa de mascaramento de dados, entre os recursos integrados ao Imperva DSF para ajudar os clientes a protegerem dados estruturados e não estruturados por todo o ciclo de vida de desenvolvimento.

"Estamos entusiasmados com as possibilidades que o Imperva DSF gera para clientes em comum e o ecossistema de parceiros", afirmou Rajesh Parthasarathy, diretor executivo da Mage. "Nossa aliança tecnológica com a Imperva oferece às organizações uma solução de mascaramento integrada e reconhecida por analistas para todos os tipos de dados compatíveis com o Imperva DSF."

O Imperva Data Security Fabric inclui:

-- Monitoramento de atividades de dados. Mitigue ameaças prejudiciais internas e externas detectando alterações, auditando atividades em nome da conformidade e bloqueando ou alertando violações de políticas.

-- Análises de riscos relacionados com dados. Automatize a detecção de comportamento de acesso fora de conformidade, arriscado ou prejudicial a dados em todos os repositórios de dados.

-- Governança de dados. Descubra e classifique dados sigilosos que residem em tipos de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados para operacionalizar políticas de controle de segurança.

-- Controle de acesso a dados. Controle direitos de usuários com relação a dados sigilosos, inclusive a detecção de acesso a dados abrangentes na nuvem ou nas próprias instalações.

-- Mascaramento de dados. Transforme dados para que eles se tornem ilegíveis ou desidentificados de modo a possibilitar processamento em total conformidade.

Mais informações:

-- Saiba mais sobre o Imperva Technology Alliance Partner Program e inscreva-se para participar.

-- Assista ao vídeo explicativo sobre o Imperva Data Security Fabric.

-- Conheça a Imperva Data Security.

-- Confira o Blog da Imperva e conheça as últimas notícias sobre produtos e soluções, e a inteligência contra ameaças da Imperva Threat Research.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países, e é utilizada neste documento com a devida permissão. Todos os direitos reservados

Sobre a Imperva

A Imperva é a líder de segurança digital abrangente em uma missão para ajudar organizações a protegerem seus dados e todos os caminhos que levam a eles. Somente a Imperva protege todas as experiências digitais, da lógica de negócios às APIs, microsserviços, e a camada de dados, e de ambientes legados vulneráveis a organizações centradas na nuvem. Clientes em todo o mundo confiam na Imperva para proteger seus aplicativos, dados e sites contra ataques cibernéticos. Com uma abordagem integrada que combina borda, segurança de aplicativos e segurança de dados, a Imperva protege empresas que variam de startups nativas na nuvem a multinacionais globais com infraestrutura híbrida. A Imperva Threat Research e nossa comunidade de inteligência global mantêm a Imperva à frente do cenário de ameaças e integra com perfeição as habilidades de conformidade, privacidade e segurança mais recentes em nossas soluções.

© 2022 Imperva, Inc. Todos os direitos reservados. Imperva é uma marca registrada da Imperva, Inc.

1Gartner Hype Cycle for Storage and Data Protection Technologies, Julie Palmer, 22 de julho de 2021.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005024/pt/

Contato

Erik Kingham [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags