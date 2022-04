Comunicado do Business Wire :Gupshup

A Gupshup, líder global em engajamento conversacional, anunciou hoje a aquisição da Active.Ai, a plataforma líder de IA conversacional usada por bancos e fintechs. A aquisição fortalece as soluções de experiência do cliente (customer experience, CX) da Gupshup para clientes do setor de BFSI.

Com sede em Singapura, a Active.Ai atende a clientes do setor de BFSI em 43 países com uma plataforma de serviços bancários conversacionais como serviço (conversational banking as a service, CBaaS) que ajuda os clientes a interagir com milhões de consumidores todos os meses. A Active.Ai possibilitou mais de 300 milhões de interações de usuários por voz, vídeo e mensagens, gerenciou mais de 30 milhões de solicitações de serviço e atendeu a um número total de consultas superior a 50 milhões com 95% de precisão.

Entre os principais clientes da Active.Ai, estão Royal Credit Union e CommFirst Federal Credit Union, nos EUA; Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Tata Capital, IndusInd Bank e HDFC Securities Ltd, na Índia; NTUC Income, NIUM e Tonik Bank, no Sudeste Asiático; e Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB), Qatar Islamic Bank e Burgan Bank, no Oriente Médio. A empresa estabeleceu parcerias sólidas com AWS, Microsoft, Infosys (Finacle), TCS, Finastra, EY, PwC e Accenture.

"Usando a IA conversacional, a Gupshup está ajudando empresas globais a estabelecer maneiras novas e empolgantes de se envolver com os consumidores de uma maneira mais natural e contextualizada. A robusta plataforma CBaaS da Active.Ai adiciona mais profundidade vertical à nossa linha de produtos, oferecendo aos clientes do setor de BFSI ferramentas para criar microconversas inteligentes e sem atrito com os consumidores usando canais de voz, vídeo e mensagens", disse Beerud Sheth, cofundador e diretor executivo da Gupshup. "Estamos muito satisfeitos por receber a equipe Acitve.Ai na família Gupshup e esperamos conduzir a próxima fase de inovações em engajamento conversacional e comércio."

"Na economia da conversação, o envolvimento entre empresas e consumidores que combina processamento avançado de linguagem natural com conectividade corporativa profunda é essencial. A plataforma de interação conversacional da Active.Ai capacita as principais empresas do setor financeiro em 43 países", disse Ravi Shankar, cofundador e diretor EO da Active.Ai. "Estamos empolgados em fazer parceria com a Gupshup para ajudar a moldar o futuro do engajamento conversacional no espaço de serviços financeiros."

"A plataforma de tecnologia da Active.Ai está permitindo que instituições financeiras em todo o mundo envolvam efetivamente seus clientes usando IA. A fusão com a Gupshup é o próximo passo lógico em sua evolução. Juntos, as duas empresas podem trazer engajamento omnicanal avançado por meio de mensagens, voz e vídeo a clientes corporativos", disse Ben Mathias, sócio-gerente da Vertex Ventures.

Os investidores da Active.Ai incluem InnoCells, Kalaari Capital, Vertex Ventures, Chiratae Ventures, CreditEase, DI e Kstart.

