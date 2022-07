Comunicado do Business Wire :Experian

A Experian, uma empresa global de serviços de informação que fornece tecnologia, dados e ferramentas de análise para seus clientes, foi nomeada líder estabelecida em verificação de identidade digital no estudo Digital Identity Competitor Leaderboard da Juniper Research.O relatório traz uma previsão de cinco anos para o setor de verificação de identidade digital e cita a Experian e sua plataforma CrossCore? como líder de mercado em capacidade, competência e força de produto.

Juniper Research acknowledges Experian as an established leader in digital identity, highlighting their flagship identity and fraud platform, CrossCore?.

"Estamos entusiasmados por a Juniper Research ter nos posicionado como a principal prestadora de serviços de identidade digital", disse David Britton, vice-presidente de estratégia global de identidade digital e fraude da Experian. "Ser capaz de identificar com precisão um cliente em uma transação digital ajuda os nossos clientes a proporcionar uma melhor experiência a seus clientes e prevenir fraudes. Combater fraudes, reduzir o risco e, ao mesmo tempo, possibilitar uma ótima experiência para o cliente está no centro da missão da Experian de tornar o mundo digital mais seguro, mesmo em um momento em que as ameaças à segurança cibernética aumentam no mundo todo".

A CrossCore, principal plataforma de verificação de identidade digital e prevenção de fraudes da Experian, foi lançada em 2016 e atualmente é usada por mais de 400 clientes no mundo inteiro. Aquisições mais recentes e novos parceiros terceirizados expandiram os recursos de verificação de identidade e prevenção de fraudes e o alcance da CrossCore. Outros produtos de verificação de identidade, prevenção de fraudes e decisão são integrados à CrossCore, e os clientes também podem conectar seus próprios produtos à plataforma. Saiba mais sobre a plataforma CrossCore aqui.

A Juniper Research mencionou as últimas atualizações da CrossCore para melhorar ainda mais os processos de verificação de identidade e observou: "Uma das principais vantagens da plataforma é a flexibilidade que ela proporciona: os clientes são habilitados a especificar os serviços necessários com base na lógica do fluxo de trabalho e nos critérios de decisão para cada transação. Clientes empresariais também têm autonomia para usar fluxos de trabalho em autosserviço e mecanismos de relatórios, o que lhes permite adaptar suas estratégias". A Experian também foi mencionada por seus conhecimentos especializados em parcerias, cobertura de identificação, clientes e implementações.

