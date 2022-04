Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC), uma provedora global com liderança em serviços de tecnologia da Fortune 500, anunciou hoje o seu compromisso de estabelecer reduções de emissões de curto prazo em toda a empresa, em conformidade com a iniciativa Science Based Targets (SBTi). Este compromisso reafirma os esforços da DXC de fazer uma contribuição positiva e significativa para a redução da ameaça contínua das mudanças climáticas.

Além disso, a DXC estabeleceu uma meta de curto prazo para a redução das emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2025 em relação à linha de base do ano fiscal de 2019, observando que a SBTi ainda não aprovou a meta de curto prazo. A DXC se une a mais de 2.000 empresas globais que se comprometeram em estabelecer metas na redução das emissões por meio da SBTi.

A iniciativa Science Based Targets (SBTi) é uma colaboração entre a CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o World Resources Institute (WRI) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), além de ser um dos compromissos da We Mean Business Coalition. A coalizão permite que as empresas definam metas ambiciosas de redução de emissões para diminuir as emissões em conformidade com a ciência climática mais recente. A SBTi define e promove as melhores práticas no cenário de metas com base na ciência, oferece recursos e orientação para reduzir as barreiras à adoção e avalia e aprova de maneira independente as metas de empresas.

"O compromisso da DXC em estabelecer metas de redução de emissões de curto prazo e reduzir as emissões de gases de efeito estufa é um investimento em nosso futuro", disse Chris Drumgoole, diretor de operações da DXC. "Essa também é uma parte muito importante de nossa jornada como empresa virtual, onde equipamos mais de 99% de nossos funcionários para trabalhar virtualmente, com segurança e flexibilidade em qualquer local de sua escolha, com tecnologia e ferramentas para apoiar seu trabalho."

Além de seu compromisso com a SBTi, as metas globais de sustentabilidade ambiental do mundo inteiro da DXC estão em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. As metas da DXC incluem a redução das emissões de gases de efeito estufa, redução do consumo de energia, uso e compra de energias renováveis, conservação de água doce, eliminação de lixo eletrônico em aterros sanitários e redução de resíduos em geral. A DXC também se esforça para apoiar os seus clientes em suas próprias jornadas de responsabilidade corporativa e sustentabilidade. Para obter mais informações sobre as práticas ambientais, sociais e de governança e o compromisso da DXC em relação à SBTi, acesse DXC.com.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda as empresas globais a executar sistemas e operações extremamente importantes, ao mesmo tempo que moderniza a área de TI, otimiza arquiteturas de dados e garante a segurança e a escalabilidade nas nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do mundo do setor público e privado confiam na DXC para implantar serviços por toda a pilha de tecnologia corporativa para promover novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Saiba mais sobre como oferecemos excelência aos nossos clientes e colegas em DXC.com.

