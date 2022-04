Comunicado do Business Wire :CloudBlue

A CloudBlue, uma empresa líder de tecnologia de ecossistema na nuvem que potencializa algumas das maiores plataformas comerciais para nuvem e produtos de canal de TI globalmente, anunciou hoje um acordo com a CloudSense, provedora de uma das mais potentes plataformas Configure, Price, Quote (CPQ) do mercado.

A CloudSense conta com uma presença bem-estabelecida no setor de telecomunicações, com clientes incluindo marcas regionais e internacionais proeminentes tais como BT, Starhub e Vodafone Ziggo. Ao oferecer uma integração direta da CloudBlue Connect? à plataforma CloudSense CPQ, a comunidade de clientes de telecomunicações da CloudSense poderá explorar um novo conjunto de ofertas ICT e aumentar seus negócios mais rapidamente do que nunca.

A integração direta entre a CloudBlue Connect e a CloudBlue Connect CPQ permitirá que provedores de telecomunicações enriqueçam seus próprios portfólios de soluções B2B de forma mais eficaz. Esta nova integração simplificará suas habilidades de adquirir serviços tradicionais de ICT e agregá-los em uma ampla gama de soluções B2B XaaS inovadoras, que podem ser vendidas por uma força de vendas direta ou por uma rede de revendedores. Os provedores de telecomunicações e ICT poderão criar cotações e contratos de modo simples e facilitado via CloudSense CPQ sem a necessidade de reinserir pedidos ou utilizar processos manuais.

A CloudBlue se beneficiará desse novo relacionamento através da exposição expandida de mais de 200 soluções digitais XaaS à comunidade de telecomunicações. A iniciativa libera o caminho para que os clientes da CloudSense acessem as ferramentas que eles precisam para fornecer às empresas de todos os portes as ofertas XaaS (Anything-as-a-Service) que aumentaram a demanda após a pandemia.

"À medida que as empresas de telecomunicações buscam por novas maneiras de diversificarem suas ofertas, a integração multiplataforma se torna fundamental para oferecer aos usuários finais o melhor na Nuvem. O novo acordo da CloudBlue com a CloudSense marca o que há de mais novo em uma série de relacionamentos inovadores e criativos formados na Nuvem ao contínuo deleite de parceiros de canal", disse Tarik Faouzi, vice-presidente sênior da CloudBlue.

"A CloudSense reconhece a importância de trazer ao mercado soluções inovadoras que abordam desafios em nossos setores de foco. Acreditamos que o acordo entre a CloudSense e a CloudBlue estabelece o primeiro mercado desse tipo para facilitar a inovação comercial por todo o ecossistema de comunicações. Isso oferecerá aos provedores de serviço e comunicações um acesso mais amplo a uma rede global de parceiros de canal e removerá a necessidade de inputs manual na elaboração de cotações e contratos", comentou Jonathan English, diretor executivo da CloudSense.

Sobre a CloudSense

O conjunto de aplicação CloudSense Configure, Price, Quote (CPQ) potencializa uma maior produtividade e lucratividade para empresas ambiciosas permitindo que elas lancem mais rapidamente, vendem mais e preenchem pedidos corretamente. Sua crescente comunidade global de clientes depende da CloudSense para entregar transformação de vendas dentro dos setores de comunicações e de mídia. Marcas líderes incluindo Telefonica, Telstra e Informa usam o portfólio de aplicações da CloudSense para simplificar a completa vida útil do cliente, proporcionando uma melhor experiência do cliente enquanto melhora o desempenho dos negócios. Para saber mais, acesse CloudSense.com

Sobre a CloudBlue

A CloudBlue ajuda empresas a prosperar na economia como serviço e a acelerar seus retornos financeiros com o gerenciamento de informações sobre assinaturas, faturamento, fornecedores e produtos, e a integração de parcerias nos mais diversos canais. Por meio de sua excelente plataforma de orquestração de ecossistemas, a CloudBlue possibilita que empresas criem seus próprios ecossistemas e conectem ecossistemas de fornecedores e de acesso ao mercado, automatizando a distribuição de produtos e serviços tradicionais e digitais entre parceiros na cadeia de fornecimento digital. A CloudBlue atende a mais de 180 empresas mundialmente e atua nos maiores mercados B2B de nuvem do mundo, o que representa 30 milhões de assinaturas de nuvem B2B. Saiba mais sobre a CloudBlue em www.cloudblue.com.

