Colisão de trem e veículo deixa cinco mortos na Hungria

Cinco pessoas morreram nesta terça-feira na Hungria em uma colisão entre um trem e uma van em um cruzamento, acidente que provocou o descarrilamento do vagão, informou a polícia.

"Cinco pessoas morreram no local e mais de 10 ficaram feridas", afirmou a polícia. Todas as vítimas eram passageiros do veículo, que transportava trabalhadores.

O acidente aconteceu em Mindszent, a 140 quilômetros de Budapeste, pouco antes das 7H00 locais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O trem descarrilou com o impacto da colisão.

De acordo com a companhia ferroviária nacional húngara MAV, a van seguiu pelo cruzamento apesar da sinalização que informava a proximidade do trem.

"Havia 22 passageiros no trem, dois ficaram gravemente feridos, oito sofreram ferimentos leves", afirmou a empresa em um comunicado.

pmu/bg/pz/mab/pc/fp

Tags