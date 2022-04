Bombardeios em Kramatorsk, principal cidade do leste sob controle da Ucrânia

Vários bombardeios foram registrados na madrugada de terça-feira em Kramatorsk, cidade do leste da Ucrânia que permanece sob controle de Kiev, apesar da ameaça de uma grande ofensiva das tropas russas.

Os ataques, provavelmente com mísseis ou foguetes de longo alcance, destruíram uma escola no centro da cidade, ao lado da sede da polícia.

Uma cratera com mais de 10 metros de diâmetro era visível no que era o pátio da escola. Os moradores do bairro afirmaram que o ataque não provocou vítimas porque a escola estava vazia. As autoridades locais não divulgaram um balanço oficial até o momento.

Desde que a Rússia retirou suas tropas das regiões de Kiev e do centro-norte do país e anunciou que "concentraria esforços na libertação do Donbass", leste da Ucrânia, a área vive com a angústia de uma grande ofensiva russa.

O governo ucraniano teme um agravamento da situação na região. As Forças Armadas do país estão mobilizadas desde 2014 em uma linha de frente que que faz fronteira com Donetsk e Lugansk, capitais das duas 'repúblicas' separatistas pró-Rússia de mesmo nome, e chega a Izium, no noroeste, recentemente conquistada pela Ucrânia.

Kramatorsk, capital regional de fato desde outubro de 2014 do território que ainda está sob controle de Kiev no leste do país, fica no centro da área e estaria praticamente cercada pelos russos.

Milhares de pessoas fugiram da cidade nos últimos dias por medo de um bloqueio total. De acordo com uma empresa ferroviária ucraniana, 3.100 pessoas deixaram Kramatorsk na segunda-feira, mas as viagens foram interrompidas nesta terça-feira devido aos bombardeios.

