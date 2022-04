Athletico-PR empata fora de casa com Caracas (0-0) na abertura do Grupo B da Libertadores

O Athletico-PR esbarrou nesta terça-feira nas defesas do goleiro Alain Baroja e ficou no 0 a 0 com o venezuelano Caracas FC na abertura do Grupo B da Copa Libertadores-2022.

Baroja fez o possível para manter seu gol invicto diante dos ataques do campeão da última Copa Sul-Americana, em um grupo que é completado pelo Libertad paraguaio e pelo boliviano The Strongest.

Continua sendo um começo de ano complicado para o 'Furacão' de Alberto Valentim, que chegou a esta Libertadores depois de ter perdido a Recopa Sul-Americana para o Palmeiras e ter sido eliminado pelo Coritiba nas semifinais do campeonato paranaense. O time estreia no Brasileirão no domingo contra o São Paulo.

Na próxima semana, o Caracas visita o Libertad na quarta-feira enquanto o Athletico-PR recebe o The Strongest na quinta-feira.

erc/cl/aam

