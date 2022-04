Ataque com faca no Irã deixa um religioso xiita morto e outros dois feridos

Um religioso xiita morreu e outros dois ficaram feridos, um deles gravemente, em um ataque com arma branca nesta terça-feira (5) em Mashhad, um importante local de culto ao nordeste do Irã, anunciou o governador regional na televisão.

"Um homem atacou com uma faca três religiosos xiitas, um deles morreu e os outros dois estão feridos", disse Yaghub Alí Nazari, acrescentando que o agressor foi detido.

O ataque ocorreu no pátio do mausoléu do imã Reza, o principal local de culto xiita no Irã, informou a mídia oficial, sem especificar a identidade do agressor ou seus motivos.

"Um dos feridos está em estado grave", informou Nazari.

"Cinco pessoas, incluindo o agressor, foram detidas", disse o procurador-geral de Machhad à agência de notícias Fars.

Os outros quatro são suspeitos de cumplicidade com o agressor, afirmou.

O gabinete do mausoléu indicou em um comunicado que "uma investigação foi aberta para determinar a identidade do agressor".

Vídeos filmados por admiradores mostram um homem no chão em meio a uma poça de sangue no pátio do santuário.

O incidente ocorreu no terceiro dia do mês de jejum muçulmano do Ramadã.

