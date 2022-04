Ao Parlamento espanhol, Zelensky compara guerra na Ucrânia ao massacre de Guernica

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comparou nesta terça-feira (5) a guerra na Ucrânia ao massacre de Guernica, uma pequena cidade espanhola bombardeada em 1937 por aviões nazistas em apoio às tropas do ditador Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola.

"Estamos em abril de 2022, mas parece abril de 1937, quando o mundo soube o que estava acontecendo em uma de suas cidades, Guernica", disse o presidente da Ucrânia em uma transmissão ao vivo para os deputados espanhóis reunidos na Câmara.

Zelensky, que falou um pouco antes no Conselho de Segurança da ONU, comparou Guernica em particular a Mariupol, uma cidade no sudeste da Ucrânia sitiada pelo exército russo, "onde restam apenas ruínas, onde 90% dos edifícios estão destruídos, onde pessoas estão mortas".

O massacre de Guernica, bombardeada pela Legião Condor alemã, inaugurou a era dos ataques aéreos maciços contra civis e foi imortalizado pelo pintor Pablo Picasso em uma das telas mais famosas do mundo.

O discurso do presidente ucraniano diante dos deputados e do governo espanhol durou cerca de dez minutos e foi longamente aplaudida pelo hemiciclo.

"Como disse o presidente Zelensky, nunca teríamos pensado que veríamos imagens de bombardeios e massacres de populações civis inocentes em solo europeu", respondeu o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez.

Sanchez também garantiu que a Espanha "continuará a enviar equipamento militar" para a Ucrânia e que "apoiará" Kiev em seu desejo de ingressar na UE.

A divulgação na mídia internacional de fotos tiradas na cidade ucraniana de Bucha mostrando corpos espalhados pelas ruas, alguns com as mãos amarradas às costas ou parcialmente queimados, além de valas comuns, provocou uma onda de condenação internacional.

As autoridades ucranianas acusam os soldados russos de terem massacrado civis, o que Moscou nega, alegando se tratar de uma encenação.

Em 26 de abril de 1937, Guernica foi bombardeada no meio da tarde, nove meses após o início da Guerra Civil na Espanha, causada pela revolta de soldados "nacionalistas" contra o governo de esquerda da República.

Guernica, o berço histórico do nacionalismo basco que Francisco Franco, o líder das tropas nacionalistas, queria esmagar, tornou-se a primeira cidade da história a ser destruída por um ataque aéreo visando intencionalmente a população civil.

Os resultados desses bombardeios variam muito de acordo com as fontes. As autoridades bascas mencionam 1.654 mortos e relatos de historiadores de 150 a 300 mortos.

