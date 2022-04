Amazon anuncia acordos para lançamentos de satélite de sua rede de Internet de banda larga

A Amazon anunciou, nesta terça-feira (5), acordos inéditos com as empresas Arianespace, Blue Origin e United Launch Alliance (ULA) para colocar milhares de satélites em órbita baixa da Terra, com o objetivo de fornecer Internet banda larga a milhões de pessoas.

Os contratos preveem lançamentos em um período de cinco anos, permitindo que a Amazon implante a maioria de sua constelação de 3.236 satélites, informou a empresa em um comunicado, acrescentando que se trata da maior encomenda de foguetes da história.

O custo total e o cronograma de lançamento estabelecido para tornar o Projeto Kuiper da Amazon uma realidade não foram divulgados.

"Ainda temos muito trabalho, mas a equipe continua alcançando marco após marco em todos os aspectos do nosso sistema de satélites", celebrou o vice-presidente da Amazon, Dave Limp, no mesmo comunicado.

O Projeto Kuiper fornecerá Internet de alta velocidade a locais remotos com problemas de conectividade, segundo a Amazon.

Situada no Cabo Canaveral, no estado da Flórida, a ULA obteve a maior parte dos contratos, com 38 lançamentos. Esta joint venture formada pelas gigantes americanas Boeing e Lockheed Martin anunciou que fará investimentos para ter uma segunda plataforma neste local emblemático da história espacial.

Já a Blue Origin, fundada pelo bilionário Jeff Bezos, assim como a Amazon, reivindicou 37 lançamentos para seu futuro foguete New Glen. Além disso, a empresa também se beneficiará do contrato com a ULA, porque fabrica os motores do foguete Vulcan Centaur de sua concorrente.

A única participante não americana, a francesa Arianespace, ficou responsável por 18 lançamentos.

O bilionário Elon Musk, presidente da empresa espacial SpaceX, colocou 2.000 satélites em órbita até o momento - dos 12.000 previstos - para criar sua própria rede de Internet Starlink, que já vende serviços em muitos países.

