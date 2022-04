AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2022 ATÉ QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 2 de Maio)

América

(+) HAVANA (Cuba) - Restrições de saúde Covid levantadas para viajantes internacionais -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, testemunha no Congresso - 12H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Joe Biden faz comentários sobre empregos e economia - 13H00

BRASÍLIA (Brasil) - Acampamento Indígena Terra Livre em Brasília - (até 12)

(*) SANTIAGO (Chile) - Feira Internacional Aeroespacial FIDAE - (até 10)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Relações Exteriores da OTAN - 10H00 (até 7)

BRUXELAS (Bélgica) - O primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan se encontra com o presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev -

DUBLIN (Irlanda) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, faz um discurso virtual ao parlamento irlandês -

HAIA (Holanda) - Audiência da CIJ sobre uma disputa entre Chile e Bolívia sobre o status e uso das águas do Silala - (até 14)

CANNES (França) - 59º evento da indústria MIPTV do mercado internacional de televisão -

SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina) - 30º aniversário do início da guerra na Bósnia -

GENEBRA (Suíça) - Defensores dos direitos humanos participam da 'Cúpula dos Direitos Humanos e da Democracia' -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Supremo Tribunal deve dar sua decisão no caso de direitos autorais sobre 'Shape of you' de Ed Sheeran -

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Delegação do FMI realiza missão de duas semanas no Líbano - (até 13 de Abril)

RIADE (Arábia Saudita) - Negociações sobre o Iêmen sob os auspícios do Conselho de Cooperação do Golfo - (até 7 de Abril)

Ásia-Pacífico

MANILA (Filipinas) - OMS Pacífico Ocidental realiza briefing regular sobre Covid-19 - 23H00

FILIPINAS - Filipinas e EUA realizam exercícios militares conjuntos - (até 8 de Abril)

(+) SINGAPURA (Cingapura) - A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, visita -

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Chelsea (ENG) vs Real Madrid (ESP) - 17H00

VILLARREAL (Espanha) - Futebol: UEFA Champions League - Villarreal (ESP) vs Bayern Munich (ALM) - 17H00

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 19º dia -

QUINTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Saúde -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência no Senado dos dois oficiais militares americanos mais graduados, Lloyd Austin e Mark Milley - 11H30

Europa

ATENAS (Grécia) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, faz um discurso virtual ao parlamento grego - 07H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência no julgamento do cardeal Angelo Becciu, 9 outros, por suposta irregularidade financeira -

ISTAMBUL (Turquia) - Julgamento de 26 sauditas em Istambul por assassinato de jornalista Khashoggi é retomado - 05H00

FRANKFURT (Alemanha) - Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária - 09H30

BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, concede coletiva de imprensa com dirigentes dos estados após reunião sobre a covid-19 - 12H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) RABAT (Marrocos) - Visita do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez - (até 13)

África

(+) BRAZZAVILLE (Congo) - Briefing online da OMS África sobre o Covid-19 - 07H00

Esportes

LEIPZIG (Alemanha) - Futebol: Europa League RB Leipzig (ALM) vs Atalanta (ITA) - 14H45

FRANKFURT (Alemanha) - Futebol: Europa League - Eintracht Frankfurt (ALM) vs Barcelona (ESP) - 17H00

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Europa League - West Ham (ENG) vs Lyon (FRA) - 17H00

BRAGA (Portugal) - Futebol: Europa League: Sporting Braga (POR) vs Glasgow Rangers (SCO) - 17H00

SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2022

América

(*) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Missão Ax-1 decola no foguete SpaceX para a ISS - 13H17

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação Brasil (março) -

Europa

PALERMO (Itália) - Matteo Salvini enfrenta julgamento por caso de migrantes no navio Open Arms -

(+) KIEV (Ucrânia) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, visitam (data a ser confirmada) -

SÓFIA (Bulgária) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visita para assinar os planos de recuperação de Covid do país -

MOSCOU (Rússia) - Visitas do armênio Ararat Mirzoyan a Moscou -

LONDRES (Reino Unido) - O primeiro-ministro Boris Johnson recebe o chanceler alemão Olaf Scholz -

SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2022

Europa

(+) RÚSSIA - Restrições Covid-19 levantadas em voos de 52 países -

VARSÓVIA (Polónia) - UE e Canadá realizam evento global de financiamento para refugiados da Ucrânia -

REINO UNIDO - Primeiro aniversário da morte do marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, duque de Edimburgo -

Esportes

BRASIL - Futebol: começa o Campeonato Brasileiro -

DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 2022

América

MÉXICO (México) - Referendo revogatório presidencial -

Europa

FRANÇA - Primeiro turno eleição presidencial -

TSKHINVAL (Geórgia) - Região separatista Ossétia do Sul tem votação de liderança -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa do Domingo de Ramos - 06H00

WEIMAR (Alemanha) - Cerimônia para marcar o 77º aniversário da libertação do campo de concentração nazista de Buchenwald - 11H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Inflação março - 23H30

Esportes

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - Manchester City x Liverpool - 13H30

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2022

América

FAIRFAX (Estados Unidos) - Tribunal ouve processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard, sobre artigo sobre suposto abuso doméstico - (até 16)

ESTADOS UNIDOS - Entra em vigor nova regra que permite aos americanos escolher um "X" neutro em termos de gênero nos pedidos de passaporte -

(+) SANTIAGO (Chile) - O esquerdista Boric comemora um mês no poder sem aplacar tensão social - 19H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Reunião do Comitê de Emergência da OMS para Covid-19 -

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - O chefe da missão de observação eleitoral da UE, Gyorgy Holvenyi, realiza conferência de imprensa - 06H00

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fará discurso virtual a parlamentares sul-coreanos - 06H00

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - A audiência é retomada no julgamento por corrupção do ex-presidente Zuma preso -

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Suspeito de incêndio no Parlamento se apresenta à corte -

