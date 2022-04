Vencedores nas principais categorias do Grammy 2022

A 64º edição do Grammy teve o jazzista Jon Batiste como grande vencedor, com cinco gramofones na cerimônia que aconteceu na MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Lista dos vencedores nas principais categorias:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

We Are - Jon Batiste

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

Compositores: Bruno Mars, Anderson Paak, Christopher Brody Brown e Dernst Emile II

Olivia Rodrigo

Medicine At Midnight - Foo Fighters

Sour - Olivia Rodrigo

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

Beauty In The Silence - Soldiers of Jah Army

El último tour del mundo - Bad Bunny

Love For Sale - Tony Bennet e Lady Gaga

Mother Nature - Angelique Kidjo

"Freedom" - Jon Batiste

Olivia Rodrigo - "drivers license"

Doja Cat e SZA - "Kiss Me More"

pr-ll/fp

Tags