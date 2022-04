Van Gaal recebe mensagens de apoio após anúncio de câncer

O técnico da seleção da Holanda, Louis van Gaal, recebeu várias mensagens de apoio depois de revelar no domingo que está com câncer de próstata desde 2020, o que não o impedirá, segundo ele, de estar na Copa do Mundo do Catar em novembro.

"Todo o nosso apoio e solidariedade a Louis van Gaal", tuitou o Barcelona, equipe pela qual o holandês teve duas passagens.

"Em nome da comunidade do futebol europeu, enviamos nossos melhores votos de recuperação ao treinador Louis van Gaal. Estamos todos com você, Louis", publicou a Uefa no Twitter.

A seleção da Holanda publicou nesta segunda-feira uma foto do treinador acompanhada de um coração laranja, publicação compartilhada pela Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

"Louis é o treinador da seleção e um funcionário da KNVB. Com certeza desejamos uma ponta recuperação", declarou um porta-voz da federação à agência de notícias holandesa ANP.

A KNVB não informou há quanto tempo estava ciente da doença do treinador, que voltou ao comando da 'Laranja Mecânica' em agosto do ano passado.

"É um trabalhador e sua empresa conversando, isso é algo que deve ficar entre ambos", explicou o porta-voz à ANP.

Van Gaal está em sua terceira passagem pela seleção holandesa (2000 a 2001 e 2012 a 2014).

Ao longo da carreira, o apelidado como "Tulipa de ferro" por conta de seus métodos e atitude estrita, também já treinou Ajax, AZ Alkmaar, Bayern de Munique e Manchester United.

O United também enviou votos de "força e coragem" ao técnico, que trabalhou no clube entre 2014 e 2016.

O Bayern, por sua vez, desejou a Van Gaal "muita força na batalha contra o câncer".

O Real Madrid também mostrou seu apoio: "A força que sempre mostrou diante dos desafios te farão superar esta adversidade", escreveu o clube espanhol no Twitter.

Van Gaal, de 70 anos, declarou que seu câncer foi diagnosticado em 2020 e que começou o tratamento em 2021.

O técnico também revelou que já se submeteu a 25 sessões de radioterapia, várias delas durante a noite após comandar os treinos da seleção holandesa.

Sua família e amigos estavam cientes da doença, mas não os jogadores.

A Holanda fará o jogo de abertura da Copa do Mundo no dia 21 de novembro contra Senegal. Van Gaal espera estar no banco para comandar o time.

"A maioria dos casos de câncer de próstata não leva à morte. O mais normal é que as doenças derivadas sejam fatais nesta forma de câncer", declarou o treinador à rede de televisão RTL.

jcp/gf/dam/psr/cb

