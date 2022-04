UE está pronta para aumentar sanções contra a Rússia, diz presidente do Eurogrupo

Presidente do grupo de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo), Paschal Donohoe, afirmou que a União Europeia está pronta para aumentar sanções contra a Rússia. Ele ressaltou, entretanto, que o grupo ainda não decidiu os detalhes dessas novas sanções.

"Vamos discutir sobre isso ao longo da semana", destacou Donohoe, durante coletiva após a reunião do Eurogrupo.

De acordo com o líder, os ministros estão chocado com as imagens de novas atrocidades cometidas pela Rússia na Ucrânia, em Bucha.

Para ele, guerra na Ucrânia está afetando os preços de commodities, e, consequentemente, a inflação na zona do euro. Para Donohoe, os crescimento econômico da região deve desacelerar em 2022, devido à guerra.

Donohoe destacou que uma reunião extra do Eurogrupo deve acontecer no começo de maio, mas não especificou o que será tratado.

