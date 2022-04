UE debate com urgência novas sanções contra a Rússia

A União Europeia (UE) começou a debater com "urgência" nesta segunda-feira uma nova rodada de sanções contra a Rússia, após a descoberta de centenas de corpos de civis na região de Kiev, em particular na cidade de Bucha, afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

"A União Europeia condena nos termos mais fortes as atrocidades relatadas cometidas pelas Forças Armadas russas em várias cidades ucranianas, que agoram foram libertadas", acrescentou Borrell em um comunicado.

