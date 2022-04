Trégua no Iêmen permite a entrada dos primeiros petroleiros em Hodeida em meses

Dois petroleiros chegaram nas últimas 24 horas ao porto de Hodeida, no Iêmen, dois dias depois do início de uma trégua neste país devastado pela guerra, anunciaram nesta segunda-feira(4) os rebeldes que controlam esta região.

O conflito no Iêmen envolve as forças leais ao governo, apoiadas desde 2015 por uma coalizão militar liderada pela vizinha Arábia Saudita, contra os houthis, rebeldes apoiados pelo Irã, grande adversário de Riade no Golfo.

A coalizão, que inclui Emirados Árabes Unidos, controla o espaço aéreo e marítimo do Iêmen, inclusive nas áreas controladas pelos rebeldes, como a capital, Sanaa, e os portos de Hodeida, estratégicos para a entrada de produtos essenciais e ajuda humanitária.

"O petroleiro 'Caesar' acaba de chegar ao porto de Hodeida depois de 32 dias sequestrado ", anunciou nesta segunda-feira a Yemen Petroleum Company, a petroleira nacional.

A chegada de um primeiro petroleiro foi anunciado neste domingo.

Os dois barcos são um dos 18 com entrada permitida pela coalizão saudita a Hodeida, como parte da trégua de dois meses mediada pela ONU. São as primeiras chegadas em três meses.

A guerra do Iêmen já é considerada uma das piores tragédias humanitárias do mundo, com centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados. Grande parte dos 30 milhões de habitantes enfrentam uma grave insegurança alimentar.

