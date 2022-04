Situação é 'tensa' em Donbass e população deve sair, diz governador

A situação é "tensa" em todo Donbass controlado pelo governo ucraniano, no leste do território, onde o Exército está pronto para enfrentar as forças russas, e a população civil deve ser retirada sem demora - afirmou o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, nesta segunda-feira (4).

"Mantemos firmemente todo território, (...) mas a situação é tensa em toda a parte", admitiu o governador da administração militar-civil da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, em entrevista coletiva em Kramatorsk.

"A situação mais difícil é na direção de Izum [uma cidade recentemente capturada por tropas russas na fronteira com a região vizinha de Kharkiv], onde esperamos que a situação piore", disse Kyrylenko.

"O inimigo está bombardeando por todos os lados (...) Muitas localidades ao longo da linha de demarcação foram destruídas pelos bombardeios", relatou.

Desde que a Rússia retirou suas tropas da região de Kiev (norte) e anunciou que queria "concentrar seus esforços na libertação de Donbass", esta região do leste vive com o temor de uma grande ofensiva russa.

