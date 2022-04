Rússia acusa Ucrânia de atacar depósito de petróleo em território russo

Ataque teria incendiado ao menos oito tanques de combustível da Rosneft na cidade de Belgorod, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Kremlin diz que ação pode afetar negociações de paz.Moscou acusou Kiev nesta sexta-feira (01/04) de atacar solo russo – pela primeira vez desde o início da guerra contra a Ucrânia–, insinuando que a investida afetará as negociações para um acordo de paz. De acordo com Moscou, dois helicópteros atacaram instalações de armazenamento de combustível da Rosneft na cidade de Belgorod, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. "Houve um incêndio no depósito de petróleo por causa de um ataque aéreo realizado por dois helicópteros do Exército ucraniano, que entraram em território russo a baixa altitude", escreveu o governador da região de Belgorod, Viacheslav Gladkov, no aplicativo de mensagens Telegram. Ele informou que não houve vítimas. De acordo com os serviços de emergência, o incêndio se alastrou por até oito tanques de combustível, cada um deles com uma capacidade para 2 mil metros cúbicos. Uma fonte citada pela agência oficial russa Tass, afirma que o depósito de petróleo abriga um total de 27 tanques. Negociações de paz O Kremlin insinuou que o ataque afetará as negociações de paz. "É claro que isso não pode ser percebido como algo que crie condições confortáveis para a continuação das negociações", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Novas rodadas de negociações de paz entre autoridades ucranianas e russas foram retomadas por vídeo nesta sexta-feira. Após mais de um mês de campanha militar que reduziu partes da Ucrânia a escombros e após mais uma rodada de negociações de paz no início desta semana, Moscou afirmou que reduziria os ataques à capital Kiev e à cidade de Tchernihiv. "Ataques poderosos" Mas o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou em vídeo divulgado na madrugada de quinta para sexta-feira que a Rússia está consolidando e preparando "ataques poderosos" no leste e no sul do país, juntando-se a uma série de avaliações das potências ocidentais de que as tropas de Moscou estão se reagrupando. "Isso faz parte de suas táticas", disse Zelenski. "Sabemos que eles estão se afastando das áreas onde os derrotamos para se concentrar em outras que são muito importantes, onde pode ser difícil para nós", disse, acrescentando que a situação no sul e leste do país é "muito difícil". "Em Donbass e Mariupol, na direção de Kharkiv, o Exército russo está acumulando o potencial de ataques, ataques poderosos", alertou Zelenski. Washington avalia a situação de maneira semelhante. Um alto funcionário da Defesa dos EUA disse que o foco da Rússia em Donbass pode ser o prenúncio de "conflito mais longo e prolongado". md/lf (AFP, EFE)