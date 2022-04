Reino Unido anuncia que Zelensky participará de reunião do Conselho de Segurança

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participará nesta terça-feira, 5, de uma sessão extraordinária no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O anúncio foi feito pela representação do Reino Unido no organismo, país que convocou o encontro e que no momento preside o Conselho. Em seu Twitter, a diplomacia britânica afirmou que "garantirá que a verdade seja ouvida sobre os crimes de guerra da Rússia", e que a sessão irá expor a guerra do presidente Vladimir Putin "pelo que ela realmente é".

Na mesma rede social, a embaixadora do Reino Unido na ONU Barbara Woodward disse que na reunião serão discutidas "as evidências crescentes de crimes de guerra", inclusive em Bucha, nos arredores de Kiev. "Usaremos nossa Presidência do Conselho de Segurança para garantir que haja transparência, responsabilidade e que a justiça seja feita", afirmou.

Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, conversou com o secretário-geral da ONU, António Guterres sobre a "atual situação de segurança e o massacre de Bucha". Em seu Twitter, o ucraniano disse que salientou na ocasião que a Ucrânia usará todos os mecanismos disponíveis da ONU para coletar evidências e responsabilizar os criminosos de guerra russos. "Não há lugar para a Rússia no Conselho de Direitos Humanos da ONU", concluiu ainda, reforçando o pedido para que Moscou fique fora do organismo.

