Quatro crianças sírias morrem em bombardeio a caminho da escola

Quatro crianças sírias morreram nesta segunda-feira (4) em um bombardeio lançado pelas forças do governo quando estavam a caminho da escola, na localidade de Maarat al-Naasan, no norte da província de Idlib, região noroeste do país - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Imagens tiradas por um correspondente da AFP no local mostram três pequenos corpos de crianças em sacos de plástico preto, colocados em uma caminhonete antes de serem enterrados em um cemitério de Maaret al-Naasan. O quarto menor não resistiu aos ferimentos sofridos e faleceu posteriormente.

De acordo com o OSDH, as causas do bombardeio sobre a cidade não são claras.

Maaret al-Naasan é controlada por facções contrárias ao governo de Bashar al-Assad, como o grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS), ex-braço sírio da Al-Qaeda. Na periferia desta localidade, também há um posto de controle das forças turcas.

Em Idlib, vivem em torno de três milhões de pessoas e, deste total, dois terços são compostos de deslocados procedentes de outras regiões sírias. O grupo jihadista HTS e seus aliados controlam cerca de metade da província, assim como partes das zonas vizinhas.

Um cessar-fogo prevalece na área desde março de 2020, após uma ofensiva de três meses por parte do governo que forçou o deslocamento de quase um milhão de pessoas, segundo a ONU.

Apesar das múltiplas violações do cessar-fogo, a trégua foi respeitada globalmente. Desde junho de 2021, porém, as forças do governo intensificaram os bombardeios no sul da região.

