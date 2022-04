Putin felicita Orban por vitória e espera 'colaboração'

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou o líder húngaro, Viktor Orban, nesta segunda-feira (4) por sua vitória nas eleições gerais e expressou o desejo de reforçar os laços entre Moscou e Budapeste.

"O chefe de Estado russo se declarou convencido de que, apesar de uma situação internacional difícil, o futuro desenvolvimento dos vínculos bilaterais e de cooperação (entre Moscou e Budapeste) corresponderá aos interesses dos povos da Rússia e da Hungria", informou a Presidência russa em um comunicado.

Putin e Orban mantêm relações amistosas há tempos, apesar das muitas crises entre Moscou, por um lado, e a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), por outro, instituições das quais a Hungria é membro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início de fevereiro, em meio à crise entre a Rússia e o Ocidente antes da ofensiva russa na Ucrânia, Orban havia se reunido com Putin em Moscou, com quem mostrou cumplicidade.

O primeiro-ministro húngaro costuma manifestar sua proximidade com Moscou em inúmeras questões. Ao longo dos anos, tornou-se o líder da UE mais amigável ao Kremlin.

A Hungria foi, por exemplo, o primeiro país da Europa a usar a vacina russa contra a covid-19 Sputnik V, apesar de não ser reconhecida pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês).

E, desde a ofensiva militar russa na Ucrânia, Orban se recusou a entregar armas à Ucrânia e a implementar sanções que privariam os húngaros do valioso petróleo e gás russos.

bur/at/me-sag/mar/an/tt

Tags