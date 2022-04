Presidente do Sri Lanka convida oposição a compor governo de unidade

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, convidou a oposição, nesta segunda-feira (4), a se juntar a um governo de unidade, em meio aos protestos que pedem sua renúncia, devido ao agravamento da crise econômica na ilha.

"O presidente convida todos os partidos políticos do parlamento que aceitem cargos no gabinete a se unirem em um esforço para buscar soluções para a crise nacional", anunciou sua assessoria em um comunicado, após a renúncia de seu gabinete no domingo (3).

Na noite de ontem, o governo do Sri Lanka renunciou por completo, à exceção do presidente e de seu primeiro-ministro, Mahinda Rajapaksa, irmão mais velho de Gotabaya.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta segunda-feira, o governador do Banco Central também anunciou sua demissão, em um dia em que a Bolsa de Colombo abriu com perdas de 5,92%, devido à incerteza. O mercado financeiro interrompeu suas operações por meia hora, como um mecanismo técnico diante do caos.

Esta ilha de 22 milhões de habitantes, no sul da Índia, está sofrendo uma grave escassez de alimentos, de combustível e de outros itens essenciais, além de acumular uma inflação recorde e apagões. Trata-se da pior crise nacional desde sua independência do Reino Unido em 1948.

O governo pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional (FMI), mas as negociações podem durar até o final do ano.

As autoridades colocaram o Exército e a polícia em estado de alerta máximo, em meio a informações dos serviços de Inteligência que advertem sobre a ocorrência de novos incidentes, disse à AFP uma fonte de segurança de alto escalão.

"Segundo nossas indicações, pode haver novas manifestações", afirmou a mesma fonte, lembrando que o Exército teve seus poderes ampliados para deter suspeitos, no âmbito do estado de emergência declarado na sexta-feira (1º).

Apesar do toque de recolher imposto para o fim de semana depois que uma multidão tentou invadir a casa do presidente na quinta-feira (31), centenas de pessoas voltaram às ruas em várias cidades da ilha para protestar, na noite de domingo, contra a gestão da crise por parte do Executivo de Rajapaksa.

O toque de recolher de domingo, que durou o dia todo, impediu a organização de manifestações mais importantes, graças ao bloqueio das redes sociais Twitter, Facebook, Whatsapp, YouTube e Instagram, denunciou a principal aliança da oposição, a Samagi Jana Balawegaya (SJB).

A censura das redes sociais foi levantada mais tarde, ontem mesmo, após ser considerada ilegal pela Comissão de Direitos Humanos. Militantes advertira que protestos multitudinários pela renúncia de Rajapaksa e seu clã vão acontecer, nesta segunda, em várias cidades importantes do país.

aj/slb/lb//at/an-mar/an/tt

Tags