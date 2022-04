Pesos pesados da Premier League, City e Liverpool, abrem as quartas da Champions

Os gigantes do futebol inglês Liverpool e Manchester City abrem as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira, com um duelo contra o Benfica para os 'Reds' e com o Atlético de Madrid para os 'Citizens'.

O City de Pep Guardiola, de futebol decididamente futebol ofensivo, medirá forças com o Atlético de Diego Simeone, adepto do rigor defensivo e do pragmatismo.

O último jogo do time 'colchonero' na Champions foi justamente uma vitória em Manchester, 1 a 0 contra o United depois de um empate em 1 a 1 em Madrid. Já os 'Citizens' passaram com tranquilidade pelo Sporting de Lisboa nas oitavas (5 a 0 na ida e 0 a 0 na volta).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mesmo horário, o Liverpool, que disputa com o City o título do Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra, irá a Portugal para enfrentar o Benfica.

O time de Jürgen Klopp vive boa fase na Premier League (dez vitórias seguidas), mas seu último jogo na Champions, embora não tenha custado a eliminação, foi uma derrota em casa para a Inter de Milão pelas oitavas (1 a 0 para os visitantes, depois de uma vitória por 2 a 0 na ida em Milão).

O jogo no Estádio da Luz pode ser perigoso para os 'Reds', que sonham em terminar a temporada com quatro títulos, depois de já terem ganhado a Copa da Liga Inglesa, mas para isso precisam enfrentar um calendário muito intenso.

Programação dos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões desta terça-feira:

(16h00) Manchester City (ING) - Atlético Madrid (ESP)

Benfica (POR) - Liverpool (ING)

rbo/ama/gf/psr/cb

Tags