Pauta de infográficos

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa da situação na Ucrânia até 4 de abril às 5h (Bras.). (135 x 117 mm) - Disponível

2/ Esquema com o funcionamento de uma rede privada virtual VPN (Virtual Private Network). (90 x 70 mm) - Disponível

* CostaRica-eleições-política:

1/ Resultados parciais do segundo turno das eleições presidenciais na Costa Rica. (45 x 75 mm) - Disponível

2/ Ficha do presidente eleito da Costa Rica, Rodrigo Chaves. (45 x 80 mm) - Disponível

* Diplomacia-Marrocos-Polisario-Saara-Espanha-ONU-conflito: mapa do Saara Ocidental. (45 x 89 mm) - Disponível

* Hungria-política-eleições-legislativas: composição do novo parlamento húngaro após as eleições legislativas de 3 de abril. (90x65 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Clima-meio-ambiente-economia-ONU:

1/ As emissões de gases de efeito estufa em 2019 por tipo de gás e aumento desde 1990. (90 x 74 mm) - Disponível

2/ Evolução das emissões de CO2 vinculadas à energia e indústria, entre 1900 e 2021. (90 x 74 mm) - Disponível

3/ Emissões de CO2 futuras das infraestruturas que funcionam com energias fósseis, e previstas para o futuro, em função de sua vida útil, comparadas com o orçamento de carbono restante das hipóteses +1,5 °C ou +2 °C. (89 x 103 mm) - Disponível

4/ Nível de investimentos necessários para se adaptar à mudança climática, em comparação com os investimentos atuais, por setor. (135 x 68 mm) - Disponível

5/ Evolução necessária, em relação a 2019, das emissões de gases de efeito estufa para reduzir o aquecimento global em 1,5, 2 e 3ºC, e emissões esperadas em função dos compromissos atuais dos países, segundo relatório do IPCC. (135 x 114 mm) - Disponível

6/ Anos em que o mundo deve alcançar um pico de emissões de gases de efeito estufa e chegar a zero emissões líquidas de CO2 para limitar o aquecimento global segundo diferentes cenários. (180x157 mm) - Disponível

7/ Quantidade de CO2 que deve ser retirado da atmosfera até 2100 para limitar o aquecimento global, e diminuição necessária do consumo de energias fósseis segundo diferentes hipóteses. (90x155 mm) - Disponível

8/ As diferentes maneiras de reduzir sua pegada de car bono no dia a dia, em particular no setor de transporte, moradia e alimentação, e estimativa da pegada de carbono dos habitantes de uma seleção de países. (89x111 mm) - Disponível

9/ Investimentos para adaptar o mundo à mudança climática e estimativa de investimentos necessários de hoje até 2030 por tipo de economia. (135x68 mm) - Disponível

* EUA-prêmio-música-Grammys-entretenimento: os ganhadores do 64º Grammy nas principais categorias. (135 x 143 mm) - Disponível

ESPORTE

* Fbl-EUR-Liga-Campeões:

1/ Apresentação da partida de ida entre Manchester City e Atlético Madrid para as quartas de final da Liga de Campeões na terça-feira, 5 de abril em Manchester. (135 x 163 mm) - Disponível

2/ Apresentação da partida entre Chelsea e Real Madrid para os jogos de ida das quartas de finalda la Liga de Campeões na quarta-feira, dia 6 de abril em Londres. (135 x 163 mm) - Disponível

3/ Fase final da Liga dos Campeões 2021-2022. (135 x 107 mm) - Disponível 4/ Fase final da Liga dos Campeões 2021-2022. (135 x 86 mm) - Disponível

* Fbl-Libertadores-2022-grupos: apresentação dos jogos da primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores-2022, de 5 a 7 de abril. (90 x 104 mm) - Disponível

* Fbl-Sul-americana-2022-grupos: apresentação dos jogos da primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana-2022, de 5 a 7 de abril. (90 x 105 mm) - Disponível

