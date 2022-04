PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Cresce indignação por denúncias de "crimes de guerra" na Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

GRAMMY MÚSICA: Jon Batiste triunfa no Grammy

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BUCHA:

Zelensky chama soldados russos de "assassinos" e cresce indignação por "crimes de guerra"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou nesta segunda-feira os soldados russos de "assassinos, torturadores, estupradores, saqueadores", depois que dezenas de corpos foram encontrados perto de Kiev, à medida que aumenta a pressão para intensificar as sanções contra Moscou.

(Ucrânia conflito Rússia guerra invasão violência ONU, Prev, 1130 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

Cinco possíveis objetivos militares e políticos para Moscou na Ucrânia

As forças russas estão se retirando dos arredores de Kiev e do norte da Ucrânia, mas analistas acreditam que Moscou precisa de uma vitória e almeja várias conquistas militares e políticas nos próximos meses.

(Rússia guerra invasão Ucrânia política poder, Ângulo, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS

BRUXELAS:

UE debate com urgência novas sanções contra a Rússia

A União Europeia (UE) começou a debater com "urgência" nesta segunda-feira (4) uma nova rodada de sanções contra a Rússia, após a descoberta de centenas de corpos de civis na região de Kiev, em particular na cidade de Bucha, afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

(UE Rússia guerra invasão Ucrânia sanções política, Prev, 440 palavras, já transmitida)

KRAMATORSK:

'Algo terrível vai acontecer aqui', teme a população do leste da Ucrânia

Nas áreas do Donbass ainda controladas pela Ucrânia, a população foge desta região no leste do país temendo a chegada das tropas russas: centenas de mulheres, crianças e idosos esperavam um trem na estação de Kramatorsk.

(Ucrânia conflito Rússia guerra invasão, Reportagem, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS

BUCHA:

Bucha lamenta mortos ao redor de valas comuns após retirada russa

Nas valas comuns improvisadas ou no meio das ruas, os cadáveres estão em todas as partes da cidade ucraniana de Bucha, ao noroeste de Kiev, onde os moradores continuam chorando por seus mortos após a retirada das tropas russas.

(Ucrânia conflito Rússia guerra invasão violência, Ângulo, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

MADRI:

Espanha apreende outro iate de oligarca russo a pedido dos EUA

As autoridades espanholas apreenderam nas Ilhas Baleares o iate de um magnata russo próximo ao presidente Vladimir Putin e sujeito a sanções de Washington - informou a Guarda Civil espanhola nesta segunda-feira (4).

(Espanha EUA Rússia guerra Ucrânia sanções oligarcas justiça, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

PRZEMYSIL:

Com guerra ou sem guerra, famílias ucranianas voltam para casa

Na nevada estação de trem de Przemysl, na fronteira polonesa-ucraniana, Olga Korotkova espera entre dezenas de famílias. Ela está se preparando para retornar ao seu país, apesar da guerra.

(Ucrânia Rússia guerra deslocados sociedade violência, Reportagem, a ser transmitida)

FOTOS

=== GRAMMY MÚSICA ===

LAS VEGAS:

Jon Batiste triunfa no Grammy em cerimônia com discurso do presidente da Ucrânia

Jon Batiste, o talentoso jazzista de Nova Orleans, foi o grande vencedor da cerimônia do Grammy, que aconteceu no domingo em Las Vegas e abriu espaço para um discurso do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que falou sobre o silêncio provocado pela guerra e o poder da música.

(EUA música prêmio gente Grammy sociedade, Prev, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

LAS VEGAS:

Vencedores nas principais categorias do Grammy 2022

A 64º edição do Grammy teve o jazzista Jon Batiste como grande vencedor, com cinco gramofones na cerimônia que aconteceu na MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

(EUA prêmio Grammy música, Quadro, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

SAN JOSÉ:

Candidato de direita Rodrigo Chaves conquista a presidência da Costa Rica

O candidato de direita Rodrigo Chaves venceu o segundo turno de domingo e foi eleito presidente da Costa Rica, cargo que assumirá no dia 8 de maio. Ele precisará estabelecer alianças no Parlamento para enfrentar a grave crise econômica no país.

(CostaRica eleições governo política, Prev, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

BUENOS AIRES:

Presidente do Chile diz compartilhar 'mesma visão' com Fernández em visita à Argentina

O presidente do Chile, Gabriel Boric, destacou nesta segunda-feira(4) as coincidências políticas com seu homólogo argentino, Alberto Fernández, quando iniciou uma visita oficial ao país vizinho, em sua primeira viagem ao exterior como presidente.

(Chile Argentina política diplomacia governo, Prev, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

HAIA:

Bolívia responde ao Chile perante tribunal da ONU e garante que caso do rio Silala é "hipotético"

A Bolívia respondeu nesta segunda-feira à demanda do Chile por direitos iguais sobre o Silala, um pequeno rio transfronteiriço, chamando o caso que Santiago apresentou ao mais alto tribunal da ONU de "hipotético".

(Bolívia Chile justiça águas política diplomacia, Prev, a ser transmitida)

-- EUROPA

BUDAPESTE:

Orban reforça poder na Hungria após vitória expressiva

O líder nacionalista húngaro Viktor Orban, que conquistou no domingo a quarta vitória consecutiva nas urnas, com uma vantagem ainda maior que nas eleições anteriores, pode acentuar o caráter autoritário de seu governo e dar continuidade ao confronto com a UE, de acordo com analistas e ONGs.

(Hungria UE eleições política direito, Prev, 520 palavras, já transmitida)

FOTOS

BUDAPESTE:

Viktor Orban, o governante 'iliberal' de pulso firme na Hungria

Patriota para seus apoiadores e autocrata para seus críticos, o poderoso primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, está pronto para continuar sua revolução "iliberal" depois que seu partido Fidesz conquistou o quarto mandato consecutivo nas eleições de domingo.

(Hungria Orban eleições, Perfil, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

HONG KONG:

Chefe de Governo de Hong Kong vai deixar o cargo

A chefe de Governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta segunda-feira (4) que não vai disputar o segundo mandato nas eleições de maio na cidade, após uma gestão marcada pelas manifestações pró-democracia e as restrições severas contra a covid que isolaram o importante centro financeiro.

(HongKong eleições China política governo, Prev, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS

XANGAI:

Xangai defende medida polêmica de separar pais de crianças com covid-19

As autoridades de Xangai defenderam nesta segunda-feira a polêmica medida de separar as crianças com covid-19 de seus pais, uma iniciativa que pretende frear os contágios na metrópole confinada de 25 milhões de habitantes.

(China vírus epidemia saúde crianças, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

COLOMBO:

Presidente do Sri Lanka convida oposição a compor governo de unidade

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, convidou a oposição, nesta segunda-feira (4), a entrar para um governo de unidade, em meio aos protestos que pedem sua renúncia, devido ao agravamento da crise econômica na ilha.

(SriLanka governo política protestos crise economia, Prev, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã retoma nível de produção de petróleo do período pré-sanções

A capacidade de produção de petróleo do Irã voltou aos níveis anteriores às sanções impostas pelos Estados Unidos em 2018 - declarou o diretor da Companhia Nacional de Petróleo do Irã (NIOC, na sigla em inglês), Mohsen Khojastehmehr.

(Irã nuclear sanções política diplomacia economia, acompanhamento)

-- ÁFRICA

BUKAVU:

Poligamia é proibida na RDC, mas continua um costume enraizado

Na República Democrática do Congo (RDC), um homem casou simultaneamente com trigêmeas. Essa história, que fez sucesso nas redes sociais, é ficção, mas muitos acreditam porque, apesar da lei proibir, a poligamia persiste neste país.

(RDCongo religião poligamia família, ângulo, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Elon Musk compra 9,2% das ações do Twitter

O magnata sul-africano Elon Musk adquiriu 9,2% das ações do Twitter, alavancando em mais de 20% o valor desta rede social na Bolsa.

(Twitter economia redes sociais, Prev, 520 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Diretor do Banco Mundial pede transparência como arma anticorrupção

As instituições e governos devem agir com "transparência" e, em tempos de crise, focar as políticas nos pobres, fortemente afetados pela guerra na Ucrânia ou pela inflação, disse à AFP Axel van Trotsenburg, diretor de operações do Banco Mundial.

(BM Economia AL EUA pobreza política, Entrevista, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Especialistas do clima da ONU pedem mudança do modo de vida

O mundo tem três anos para frear suas emissões de gases de efeito estufa e deve se preparar para abandonar os combustíveis fósseis, alertaram nesta segunda-feira (4) os especialistas de clima da ONU, que propõem mudanças radicais na nossa maneira de viver.

(Clima meio ambiente diplomacia IPCC energia ONU economia natureza agricultura, Prev, 620 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

Principais pontos do relatório do IPCC sobre a luta contra a mudança climática

O novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC), publicado nesta segunda-feira(4), propõe uma série de medidas para lutar contra o fenômeno e manter a possibilidade de um futuro "viável".

(Clima meio ambiente diplomacia IPCC energia ONU economia natureza agricultura, Enfoque, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

GENEBRA:

Quase toda a população mundial respira ar poluído, segundo a OMS

Quase toda a população mundial (99%) respira ar poluído que faz mal à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que instou a reduzir o uso de combustíveis fósseis.

(OMS poluição saúde ar meio ambiente, Ângulo, 520 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Abelhas urbanas: uma alternativa contra sua extinção na Colômbia

Longe dos campos, de onde estão fugindo por causa dos agrotóxicos, há um oásis para as abelhas em Bogotá, a capital da Colômbia. Apesar de sua proibição nas cidades, os apiários se consolidam dentro das universidades como alternativa para sua preservação.

(Colômbia abelhas meio ambiente sociedade universidades, Reportagem, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Disputa pelo telespectador é cada vez mais acirrada

Após dois anos de pandemia, o panorama televisivo mudou irremediavelmente: a telinha continua dominando, mas a audiência se tornou volátil, a oferta está cada vez mais fragmentada, e a luta entre redes e plataformas se intensificou.

(França televisão mídia streaming, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

HAIA:

Van Gaal recebe mensagens de apoio após anúncio de câncer

O técnico da seleção da Holanda, Louis van Gaal, recebeu várias mensagens de apoio depois de revelar no domingo que está com câncer de próstata desde 2020, o que não o impedirá, segundo ele, de estar na Copa do Mundo do Catar em novembro.

(Holanda futebol saúde sociedade, Prev, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags