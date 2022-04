Milan empata com Bologna (0-0) e briga pelo título na Itália fica ainda mais acirrada

O Milan continua liderando a Serie A mas os dois pontos perdidos em casa contra o Bologna (0-0), nesta segunda-feira no último jogo da 31ª rodada, aumentam o suspense na disputa pelo 'Scudetto', com Napoli (2º) e Inter (3º) no encalço dos 'rossoneri'.

Incapaz de furar a defesa do time visitante apesar de sua superioridade (31 chutes, sendo seis na direção do gol), com uma grande atuação do goleiro do Bologna, o Milan tem agora apenas um ponto de vantagem sobre o Napoli, que conquistou três no domingo ao vencer a Atalanta por 3 a 1, e com quatro a mais que a vizinha Inter, que derrotou a Juventus (1-0).

Tendo em vista que a Inter tem um jogo pendente, contra o próprio Bologna (12º), o trio do topo da tabela pode ficar ainda mais acirrado (com apenas um ponto de diferença entre eles) restando sete rodadas para o fim.

O empate foi outro resultado decepcionante diante de um time que ocupa a parte intermediária da tabela e seus desempenhos contra essas equipes têm sido um problema à medida que a temporada se aproxima do clímax.

O Bologna (12º) não contou com o técnico Sinisa Mihajlovic, que está sendo tratado de leucemia, mas conversou com seus jogadores em uma videoconferência do hospital Sant'Orsola, na cidade do norte da Itália.

A preleção teve efeito já que o time visitante lutou o tempo todo diante de mais de 68.000 torcedores no estádio San Siro.

Mais cedo o argentino Giovanni Simeone marcou o gol que deu a vitória ao Hellas Verona sobre o Genoa (1-0).

O atacante, filho do ex-jogador e atual técnico do Atlético de Madrid Diego Simeone, chegou assim a seu 16º gol no campeonato italiano nesta temporada. Sua equipe subiu para o 9º lugar na tabela, enquanto o Genoa ocupa a penúltima posição, a três pontos da zona de salvação, que [e fechada pelo Cagliari.

A equipe genovesa, que vinha em uma fase positiva desde a chegada em janeiro do técnico Alexander Blessin substituindo o ucraniano Andriy Shevchenko, sofreu sua primeira derrota sob o comando do treinador alemão.

Blessin, ex-técnico das categorias de base do RB Leipzig, que chegou vindo do belga Ostende, reacendeu as esperanças de permanência na Serie A do Genoa, tradicional clube italiano, fundado em 1893, com nove títulos da liga, depois de uma série de sete empates e uma vitória.

Apesar da injeção de ânimo o Genoa ainda terá que enfrentar vários grandes nomes do campeonato nesta reta final de temporada como Lazio, Milan, Juventus e Napoli.

-- Resultados da 31ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Spezia - Unione Venezia 1 - 0

Lazio - Sassuolo 2 - 1

Salernitana - Torino 0 - 1

- Domingo:

Fiorentina - Empoli 1 - 0

Atalanta - Napoli 1 - 3

Udinese - Cagliari 5 - 1

Sampdoria - Roma 0 - 1

Juventus - Inter 0 - 1

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Genoa 1 - 0

Milan - Bologna 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 67 31 20 7 4 56 29 27

2. Napoli 66 31 20 6 5 56 23 33

3. Inter 63 30 18 9 3 63 24 39

4. Juventus 59 31 17 8 6 47 27 20

5. Roma 54 31 16 6 9 51 35 16

6. Lazio 52 31 15 7 9 60 46 14

7. Atalanta 51 30 14 9 7 52 34 18

8. Fiorentina 50 30 15 5 10 49 38 11

9. Hellas Verona 45 31 12 9 10 56 47 9

10. Sassuolo 43 31 11 10 10 56 51 5

11. Torino 38 30 10 8 12 35 30 5

12. Bologna 34 30 9 7 14 32 44 -12

13. Udinese 33 29 7 12 10 41 47 -6

14. Empoli 33 31 8 9 14 41 56 -15

15. Spezia 32 31 9 5 17 32 54 -22

16. Sampdoria 29 31 8 5 18 39 52 -13

17. Cagliari 25 31 5 10 16 29 59 -30

18. Unione Venezia 22 30 5 7 18 25 55 -30

19. Genoa 22 31 2 16 13 23 48 -25

20. Salernitana 16 29 3 7 19 22 66 -44

